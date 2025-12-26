Siete de 10 expedientes o solicitudes de los ciudadanos a la Administración regional son a través de la sede electrónica

Siete de cada diez solicitudes de los ciudadanos se presentan ya a través de la administración electrónica. - CARM

MURCIA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Siete de cada diez expedientes o solicitudes que presentan los ciudadanos ante la Administración pública regional se hacen ya de manera telemática a través de la sede electrónica de la Comunidad, según informaron fuentes del Ejecutivo murciano en un comunicado.

A lo largo de 2025, los ciudadanos presentaron 1.425.727 escritos o solicitudes en la Administración regional, de los que más de un millón (1.021.954) han llegado a través de este canal, que en diez años desde su puesta en marcha se ha convertido ya en el más utilizado.

La directora general de Calidad, Simplificación Administrativa e Inspección de Servicios, Patricia Martínez, ha subrayado" los esfuerzos del Gobierno regional para mejorar el servicio que reciben los ciudadanos y ofrecer una atención más directa, cercana y ágil".

Martínez ha indicado que el Gobierno autonómico ha puesto en marcha el Plan Estratégico de Atención a la Ciudadanía 2025-2027, "una herramienta diseñada de manera específica para modernizar la Administración pública y seguir acercándola cada vez más a los ciudadanos".

Esta iniciativa, denominada 'Plan Implica2', cuenta con 37 medidas, estructuradas en cuatro líneas estratégicas como son atención, calidad, innovación y difusión y colaboración.

En lo que se refiere al refuerzo y mejora de la atención telemática, la Dirección general de Calidad ha puesto en marcha nuevas formas de atención a la ciudadanía, entre las que destaca la Oficina Virtual de Atención al Ciudadano (OVAC), un nuevo canal de atención por videollamada que permite a los ciudadanos realizar determinados trámites como presentación de escritos o entrega de certificados y notificaciones electrónicas.

El plan apuesta también por ampliar los canales de comunicación y pone a disposición de los ciudadanos aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, y redes sociales como Facebook o Instagram.

Además, también se ha incorporado la inteligencia artificial para la atención a los ciudadanos con herramientas como el sistema de atención multicanal 012 a través de chatbot o el Sistema de Voz Interactiva.

"Hoy en día contamos con herramientas innovadoras y tecnologías digitales de última generación que nos permiten poner en el centro del servicio público a los ciudadanos y sus necesidades, y en el Gobierno regional tenemos muy claro que ese es el camino para superar el modelo clásico del formulario y la ventanilla", ha resaltado la directora general.