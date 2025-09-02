Las siete escuelas infantiles municipales de Murcia abrirán sus puertas el próximo 8 de septiembre

MURCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las siete escuelas infantiles municipales de Murcia abrirán sus puertas a cerca de 500 niños de entre 0 y 3 años el próximo lunes, 8 de septiembre, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, ha explicado que el curso comenzará con todas las plazas completas, de las que 16 son para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.

López ha destacado que el nuevo curso incluye desdobles de aulas y la puesta en marcha del programa 'BBMiradas' para la detección temprana del trastorno del espectro autista (TEA).

El horario de las escuelas es de lunes a viernes, de 8.15 a 16.00 horas, aunque se puede adelantar la entrada a las 7.30 horas a través del servicio de matinal, que tiene como finalidad favorecer la conciliación de las familias.

PROGRAMA 'BBMIRADAS'

Una de las novedades de este año es la puesta en marcha del programa 'BBMiradas' para la detección temprana del trastorno del espectro autista en edades de 0 a 3 años. Para ello, la Concejalía de Educación ha firmado un convenio con la asociación Astrade.

Esta iniciativa incluye formación dirigida a los 62 educadores y maestros de los siete centros que forman la red de escuelas infantiles municipales, con el fin de que dispongan de las herramientas necesarias para atender a los niños diagnosticados y facilitar su integración en el aula.

Según López, "desde el Ayuntamiento se trabaja para que Murcia sea un municipio inclusivo en todos los aspectos, favoreciendo que los niños que sean diagnosticados con TEA crezcan en un entorno educativo adaptado para ayudar en su crecimiento, además de inculcar al resto de alumnado valores que redundarán en beneficio de todos los integrantes del aula".

Asimismo, la edil ha destacado la importancia de implantar este programa 'BBMiradas' de forma gratuita en las escuelas infantiles, en las que están inscritos 484 alumnos en este curso escolar, de tal forma que se facilita el seguimiento del desarrollo de bebés entre los 0 y los 3 años.

Los bebés participantes en el programa van a ser evaluados con pruebas psicométricas estandarizadas y técnicas de seguimiento visual y análisis de la atención social con tecnología Eye Tracking.

Otra novedad de este curso es la creación de un aula para padres en la escuela infantil Nuestra Señora de la Fuensanta, que tiene por objetivo abordar aspectos generales en la crianza de los hijos.

En el aula, los profesionales impartirán charlas trimestrales y atenderán las inquietudes de los progenitores con respecto a hábitos de crianza como atender determinados comportamientos como rabietas y cómo dormirlos. La primera de las reuniones está programada para el miércoles 8 de octubre.

Además, el Ayuntamiento pondrá en marchas más aulas nido en cuatro de las siete escuelas para dar respuesta a la alta demanda de plazas para niños de 4 meses a un año.

Así las escuelas de San Roque y El Lugarico, en El Palmar; La Ermita, en La Alberca, y La Paz contarán con aula nido 1 para los bebés de 4 a 8 meses --nacidos entre enero y mayo de 2025--, con una ratio de seis niños, y con un aula nido 2 para los de 9 a 11 meses --nacidos entre octubre y diciembre de 2024--, con un máximo de 8 alumnos.

En este sentido, la edil ha resaltado la importancia de contar con unas ratios "más reducidas" en estos tramos de edad para atender "con mayor dedicación a los más pequeños".

CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Durante el curso, el Ayuntamiento continuará con los convenios suscritos con Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) para la realización de estudios y evaluaciones sobre cómo la música y la actividad física favorecen la estimulación psicomotriz en los niños de 0 a 3 años.

Las metodologías de los docentes serán implementadas con formación a los tutores y el desarrollo de programas de prácticas motrices musicalizadas.

De igual forma, se dará continuidad a los convenios de prácticas para los futuros docentes del instituto Juan Carlos I y el C.F.P. Instituto Superior San Antonio de Murcia, que el pasado curso permitió que 11 estudiantes aprendieran de la mano de los profesionales de las escuelas infantiles municipales.