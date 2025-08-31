Un sistema pionero de conteo y análisis de flujo de personas mejorará la gestión urbana y la seguridad en Murcia

MURCIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha un innovador sistema de conteo y análisis de flujo de personas con el objetivo de optimizar la gestión de espacios públicos, reforzar el control de aforos y mejorar la planificación urbana y de eventos.

"Se trata de una herramienta al servicio de la ciudadanía, que nos permitirá tomar decisiones más informadas y adaptadas a las necesidades reales del espacio público", ha señalado el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén Parra.

Así, este nuevo servicio permitirá conocer con precisión la afluencia de personas en puntos clave de la ciudad, como calles comerciales, plazas, parques, mercados, zonas peatonales y accesos a eventos o instalaciones municipales.

Los primeros dispositivos de conteo se han instalado ya en algunas de las principales plazas de la ciudad, como son la Plaza Circular, Cardenal Belluga y Glorieta de España, con previsión de ampliar gradualmente a otros barrios y espacios de alta afluencia.

En concreto, este sistema permite realizar un conteo automático de personas en tiempo real, la medición del flujo de entrada y salida por zonas y franjas horarias, la generación de alertas automáticas ante situaciones de alta concentración o exceso de aforo y un análisis histórico de patrones de movilidad urbana y hábitos de desplazamiento, además de la integración con dispositivos de seguridad y planes de evacuación y la identificación de zonas infrautilizadas o congestionadas para su reordenación.

Además, este proyecto contribuye a realizar una evaluación de impacto de campañas municipales, ferias, festivales o cambios urbanísticos y favorece el apoyo a políticas de comercio local y dinamización de espacios públicos.

"El análisis continuado de estos datos facilitará una mejor planificación de los servicios públicos, como limpieza, iluminación, transporte o vigilancia, al permitir una asignación más eficiente de los recursos en función del uso real de los espacios. También permitirá identificar tendencias estacionales, eventos espontáneos o cambios de comportamiento ciudadano que influyan en la vida urbana", ha apuntado Guillén.

PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD

El sistema ha sido diseñado siguiendo altos estándares de cumplimiento en materia de protección de datos, de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD).

Así, no se recogen ni procesan datos personales en ningún momento. La información se trata de forma agregada y anónima, con la única finalidad de facilitar la toma de decisiones estratégicas en la gestión de la ciudad. Además, los datos están protegidos mediante protocolos de seguridad robustos y su uso está estrictamente limitado a fines técnicos y estadísticos.

"Esta actuación forma parte del compromiso del Ayuntamiento de Murcia con una ciudad más inteligente, sostenible y segura, utilizando la tecnología al servicio del bienestar de todos y con el objetivo último de seguir mejorando la calidad de vida de los murcianos y la experiencia en nuestro municipio de los turistas que nos visitan", ha concluido el concejal.