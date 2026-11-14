El SMS avanza en su proceso selectivo y convoca a más de mil opositores este domingo

Los Exámenes Se Celebran En La Facultad De Economía Y Empresa De La Universidad De Murcia, En Espinardo. - CARM

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Murciano de Salud (SMS) avanza en el proceso selectivo unificado correspondiente a las Ofertas de Empleo Público de 2022, 2023 y 2024, que comprende un total de 1.978 plazas distribuidas en 73 convocatorias.

Para este domingo, un total de 1.068 personas están convocadas a participar en las pruebas correspondientes a 80 plazas. De estas, 61 corresponden a tres opciones de Facultativo Sanitario Especialista: 42 de Medicina de Urgencias de Atención Primaria (36 de acceso libre y seis de promoción interna), diez de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, y nueve de Aparato Digestivo (ambas opciones de acceso libre).

Se ofertan asimismo 12 plazas de Enfermería de Salud Mental, de la categoría de Diplomado Sanitario Especialista (seis de acceso libre y seis de promoción interna), y siete de Técnico Especialista Sanitario, opción Anatomía Patológica (dos de acceso libre y cinco de promoción interna). En total, 63 plazas son de acceso libre y 17 de promoción interna.

Los exámenes comenzarán a las 9.30 horas en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, en el campus de Espinardo. Para su desarrollo se han habilitado 17 aulas y los tribunales calificadores contarán con el apoyo de 60 profesionales del SMS, que colaborarán en la organización y el correcto desarrollo de la jornada. El calendario de exámenes comenzó el pasado 27 de septiembre y continúa desarrollándose de forma progresiva.

MÁS DEL 70 POR CIENTO DE ASISTENCIA

En la última jornada, celebrada el 8 de noviembre, participaron 208 de las 282 personas convocadas (73,76%). En conjunto, las cinco jornadas registran 10.146 asistencias a examen sobre 12.909 convocatorias individuales, lo que representa una participación global del 78,60%.

La distribución de las aulas y toda la información relativa a los procesos selectivos del SMS pueden consultarse en www.murciasalud.es/oposicionsms.