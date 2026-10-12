El SMS concluye la resolución del concurso de traslados de los médicos de Atención Primaria

El concurso de traslados abierto y permanente favorece el derecho de los profesionales a la movilidad - CARM

MURCIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha organizado las incorporaciones derivadas del concurso de traslado abierto y permanente de Medicina de Familia de Atención Primaria y las actuaciones de cobertura de los centros de salud y consultorios, según ha informado la Comunidad.

La resolución, que se publicará este martes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), recoge la adjudicación de nuevos destinos a 42 médicos de familia, que cesarán en sus puestos de origen el 14 de octubre para incorporarse a sus nuevos centros de salud el 15 de octubre.

El SMS realiza los llamamientos necesarios a través de la bolsa de trabajo para cubrir las plazas que dejen los médicos que cambian de destino. Estas incorporaciones se organizan junto con los centros de salud para garantizar la continuidad de la atención a los pacientes.

El 15 de octubre se incorporarán también los médicos llamados para cubrir las plazas vacantes por las jubilaciones del verano. La coincidencia de estas incorporaciones con las del concurso de traslados permitirá organizar conjuntamente los cambios y favorecer la continuidad de la atención en los centros de salud.

El concurso abierto y permanente permite a los médicos solicitar un nuevo destino en cualquier momento del año, con resoluciones semestrales y sin necesidad de esperar a una convocatoria específica. Este modelo favorece la conciliación, el desarrollo y la movilidad voluntaria dentro del sistema sanitario regional. Además, contribuye a una distribución más eficiente de los recursos humanos y a una mejor cobertura de los centros de salud y consultorios de la Región.

Para valorar los méritos de los participantes se mantienen los mismos criterios que en anteriores concursos de traslados, teniendo en cuenta el tiempo de servicios prestados en la Administración y otros entes públicos, conforme a los baremos publicados.