El SMS dio atención bucodental a 413 personas con necesidades especiales el año pasado

Archivo - Niño en la consulta de un dentista (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Programa Integral de Salud Bucodental de la Región de Murcia está ya implantado al cien por cien, tras fusionarse la Cartera Común del Servicio Nacional de Salud y la complementaria de la Comunidad, lo que ha aumentado aún más las prestaciones a determinados grupos de población.

Durante el pasado año, se atendió a un total de 413 personas con necesidades especiales. Uno de estos grupos es el de mayores de 14 años con discapacidad: el año pasado, 45 pacientes que necesitaban sedación o anestesia general recibieron tratamiento bucodental en el Hospital Morales Meseguer, según han informado fuentes del Ejecutivo regional.

Además, también se trató a 50 niños menores de 6 años con discapacidad o médicamente comprometidos que necesitan que el tratamiento sea intrahospitalario, y se les facilitó tratamiento de ortodoncia a 11 niños más con fisura labio-palatina. Por otra parte, se atendió a 307 menores con discapacidad entre 6 y 14 años dentro del Programa de Salud Bucodental Infantil.

"La ampliación de la cartera de servicios pretende que la prevención y promoción de la salud bucodental sea prioritaria, con el fin de disminuir la incidencia de caries y otras enfermedades orales entre los menores", ha asegurado la gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Isabel Ayala.

"Para ello se han iniciado las actuaciones desde incluso antes del nacimiento, mediante el control de la embarazada que continúan, como mínimo, en los niños hasta los 14 años", ha añadido.

Durante el año pasado, las unidades de Salud Bucodental públicas atendieron a más de 2.200 embarazadas que, principalmente, recibieron educación para la salud oral y autocuidado, instrucciones de higiene oral y limpiezas bucales.

El Programa Integral de Salud Bucodental de la Región de Murcia también incluye prestaciones para otros grupos de pacientes, como tratamientos rehabilitadores en pacientes oncológicos de tumores de cabeza y cuello con afectación de la función masticatoria por el tumor o por su tratamiento, o pacientes con enfermedades raras con afectación oral permanente, con el objetivo de que puedan recuperar la función masticatoria que quedó afectada por la enfermedad.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Durante 2025, el SMS impartió asimismo varias sesiones de formación especializada a los profesionales de las Unidades de Salud Bucodental de los centros de salud de la Región.

Las ponencias de actualización han girado en torno a temas como la patología de la articulación temporomandibular, liquen plano oral, leucoplasia, nutrición y dietética, consentimientos informados, así como ortodoncia y odontología de mínima intervención.