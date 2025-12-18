El SMS se integra en la red nacional que coordina la atención a pacientes con enfermedades raras

MURCIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Salud, ha autorizado el gasto de 709.873 euros para el contrato que permitirá integrar en los sistemas informáticos del Servicio Murciano de Salud (SMS) la denominada 'Red Únicas', una plataforma tecnológica nacional que conecta hospitales, centros de investigación y profesionales de todas las comunidades autónomas para mejorar la atención sanitaria a pacientes con enfermedades raras.

La' Red Únicas' permite conectar digitalmente a las comunidades para compartir información clínica y coordinar mejor la atención sanitaria de pacientes con patologías poco frecuentes, especialmente en edad pediátrica. Esto evita desplazamientos innecesarios y garantiza una atención especializada con independencia del lugar de residencia.

De esta manera, el SMS formará parte de un modelo de atención personalizada en red que incluye la aplicación de herramientas, procesos y protocolos comunes en todos los nodos de la 'Red Únicas'. Además, los pacientes pediátricos con enfermedad rara podrán ser atendidos en cualquier nodo de esta red como si estuvieran en el centro de referencia de su patología, sin importar donde resida.

Por tanto, con esta iniciativa se refuerza la equidad y la calidad asistencial. La actuación incluye, por un lado, el desarrollo e implantación de un nodo autonómico que conecte los sistemas del Servicio Murciano de Salud con la red nacional y, por otro, el suministro de licencias tecnológicas especializadas que aseguren el funcionamiento continuo y seguro de esta infraestructura digital. Este proyecto está financiado con fondos europeos NextGeneration.

El nodo que se implantará en el SMS permitirá compartir información clínica de forma segura y coordinada para que los pacientes y sus familias reciban una atención más rápida y especializada sin necesidad de desplazamientos innecesarios. La implantación se ejecutará en varias fases hasta junio de 2026, comenzando por el análisis y diseño de la solución, seguido del despliegue del nodo autonómico y su conexión con el nodo nacional.

La 'Red Únicas' está impulsada por la Federación de Enfermedades Raras y el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Su propósito es crear un ecosistema de alianzas para ofrecer una respuesta coordinada a los pacientes con enfermedades raras a lo largo de todo su proceso de atención. Actualmente son 30 hospitales los que forman parte de ese sistema de alianzas, entre ellos el Hospital Virgen de la Arrixaca.