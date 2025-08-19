Ocupará el cargo el número 3 de la lista, Cristóbal Casado, de 37 años y concejal del Ayuntamiento desde 2015

ÁGUILAS (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La socialista Mari Carmen Moreno renuncia a la Alcaldía de Águilas (Murcia) tras 10 años al frente, según ha anunciado ella misma en una comparecencia pública celebrada este martes en el Ayuntamiento en la que ha explicado que su decisión obedece "únicamente a motivos personales".

Visiblemente emocionada ante los medios de comunicación, Moreno ha explicado que pone además "punto y final" a su vida en la política activa, a la que ha dedicado los últimos 24 años, tras una reflexión "profunda y meditada".

En su intervención, ha recordado que ganó las elecciones "en tres ocasiones consecutivas" y ha remarcado su orgullo por ser la primera mujer alcaldesa "de esta maravillosa ciudad", tal y como ha definido a su municipio.

"Que los ciudadanos me hayan dado la oportunidad de representar a Águilas allá donde he ido ha sido para mí un gran honor", ha dicho Moreno, que ha asegurado que "ser alcaldesa ha sido mucho más que tener un cargo político, iba a decir mucho más que montarme en un coche oficial pero eso no lo puedo decir porque renuncié a todos esos privilegios desde el primer día".

Ha comentado que, para ella, ser regidora "ha significado tener la gran suerte de cruzarme en este camino con tantos y tantos vecinos que me han dado tanto cariño, que nunca tendré vida para agradecérselo".

Durante el encuentro informativo, Moreno ha tenido palabras de agradecimiento para su familia junto a la que, ha matizado, "es el momento de iniciar una nueva vida, incorporándome en mi puesto de trabajo de profesora de Biología y Geología en un instituto de la Región".

También para "casi todos los funcionarios de esta casa, con los que hemos trabajado mucho y bien, atravesando en ocasiones momentos duros que hemos intentado superar con unión y fortaleza", y para las asociaciones y las empleadas de la limpieza del Consistorio, en el que "tantas horas he pasado".

La alcaldesa de Águilas ha agradecido también el trabajo de sus "compañeros y compañeras, personal de confianza y concejales de estas tres legislaturas ya que sin ellos hubiera sido imposible llegar donde estamos; han estado 365 del año y 24 horas al día a disposición de todo aquello que les he pedido".

Asimismo, ha dado las gracias a su partido, el PSOE, "sin el que jamás hubiera llegado hasta aquí", para manifestar a renglón seguido que su marcha no significa el final "del proyecto que comenzamos hace más de diez años" en el Ayuntamiento porque este "continúa con la misma fuerza e ilusión pero con otro capitán al timón".

Antes de finalizar, la política aguileña ha dedicado unas emotivas palabras a su familia, especialmente a sus hijos, ante los que se ha disculpado por sus ausencias y "por no estar en momentos en los que me habéis necesitado". "Pero pensad que esto lo he hecho también por vosotros, por intentar construir una sociedad mejor, una sociedad más justa para vuestra generación", ha manifestado.

"Las formas son muy importantes en la vida en general. Saber marcharse, en ocasiones, es tan importante como saber llegar. Sé que ha llegado el momento de priorizar la familia y la salud, que es sin duda lo más importante de la vida. Me voy como vine, con mi bolso y sin nada material dentro, pero, eso sí, me llevo lo más importante, el corazón llenito del cariño de tantas y tantas personas a las que jamás olvidaré", ha añadido.

Moreno, nacida en 1976 y licenciada en Bioquímica por la Universidad de Murcia (UMU), es funcionaria interina de Biología y Geología dentro del cuerpo de Educación Secundaria desde 2010. Comenzó en política en 2003, cuando fue elegida diputada regional del PSOE, escaño que mantuvo durante tres legislaturas.

Desde mayo de 2007 es concejala del Ayuntamiento de Águilas y en 2015 llegó a la alcaldía.

CRISTÓBAL CASADO, NUEVO ALCALDE

Cristóbal Casado, número 3 de la lista con la que el PSOE concurrió a las últimas elecciones municipales en Águilas, ocupará el cargo de alcalde a partir de su nombramiento, que tendrá lugar unos días después de que Moreno renuncie al acta en un Pleno extraordinario a celebrar el 4 o 5 de septiembre.

Mientras tanto, la número 2, Rosalía Casado, ejercerá como alcaldesa en funciones.

Casado tiene 37 años y es diplomado en Magisterio y Educación Física por la Universidad de Almería, según la página web del Ayuntamiento. Desde junio de 2015, es concejal en Águilas y militante del PSOE.