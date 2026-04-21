La X Solidaria financió 279 proyectos y facilitó la inclusión de más de 100.000 personas vulnerables de la Región

La Consejera De Política Social, Familias E Igualdad, Conchita Ruiz, Durante La Presentación De La Campaña De La `X Solidaria - CARM

MURCIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad y la Plataforma del Tercer Sector han facilitado la inclusión de más de 100.000 personas vulnerables a través de la 'X Solidaria' en la última campaña de la declaración de la renta.

"Esta iniciativa contribuye a cambiar la realidad de quienes más lo necesitan", ya que la aportación de los ciudadanos en la Región permitió recaudar más de 13 millones de euros el pasado ejercicio, con los que se financiaron 279 proyectos sociales, ha informado la consejera, Conchita Ruiz, quien ha presentado, junto con el presidente de la Plataforma del Tercer Sector en la Región, Aurelio Luna, la campaña informativa de este año de la 'X Solidaria' con el lema 'El gesto legendario', según han informado desde el Ejecutivo regional.

Ruiz ha destacado la importancia de "seguir animando a los contribuyentes para aumentar las cifras positivas que deja cada año esta iniciativa gracias a la solidaridad de los ciudadanos". Así, ha añadido que "en 2025, los programas de atención social financiados con el 0,7 por ciento del IRPF permitieron poner en marcha iniciativas para atender a las personas sin hogar, a promover la autonomía de personas con discapacidad o a mejorar la calidad de vida de personas mayores".

Con el importe obtenido en la última campaña, que superó en dos millones de euros al del ejercicio anterior, también se financiaron programas para atender a la infancia vulnerable, contra la soledad no deseada, para luchar contra la exclusión, para promover la inserción sociolaboral o para comedores sociales. Proyectos desarrollados por 161 entidades del Tercer Sector.

La consejera ha agradecido a las organizaciones sociales su labor para "ayudar a las personas más vulnerables", y su colaboración para que los proyectos financiados con lo recaudado de la 'X Solidaria' "puedan ponerse en marcha, a partir de un gesto sencillo realizado por miles de contribuyentes". Ruiz ha recordao, además, que marcar esa casilla no supone un coste para el ciudadano y que, si también se marca la casilla de la Iglesia Católica, el importe destinado a causas sociales se duplicará.