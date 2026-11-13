Sorprenden a un hombre cuando sustraía 200 kilos de naranjas en un huerto de Beniaján, en Murcia

Naranjas intervenidas - X DE POLICÍA LOCAL DE MURCIA

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Murcia sorprendieron este jueves a un individuo cuando sustraía naranjas de un huerto de la pedanía de Beniaján, según ha informado el Cuerpo a través de las redes sociales.

Durante la intervención, los efectivos comprobaron que el sospechoso transportaba en el interior de una furgoneta un total de 200 kilogramos de naranjas distribuidos en varias cajas.

"La vigilancia y prevención también protegen el trabajo de nuestros agricultores", ha indicado la Policía Local de Murcia en 'X'.