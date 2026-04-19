'Supernanny' ofrecerá una jornada formativa en Murcia para prevenir el consumo de alcohol entre los menores

Cartel de la jornada formativa liderada por la psicóloga Rocío Ramos-Paúl en Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia acogerá el próximo jueves, 23 de abril, una jornada formativa liderada por la psicóloga Rocío Ramos-Paúl, conocida por su intervención en el programa 'Supernanny', con el objetivo de dotar a las familias de herramientas para prevenir el consumo de alcohol en menores.

La sesión, que tendrá lugar a las 18.30 horas en el salón de actos del edificio Moneo, está impulsada por la Concejalía de Talento Joven y Espacios Públicos, que dirige Sofía López-Briones.

La iniciativa se integra en la Red 'Menores ni una Gota', una plataforma de colaboración público-privada a la que el Consistorio murciano se adhirió en abril de 2025 y que ya agrupa a más de 300 municipios en toda España.

Durante el encuentro, Ramos-Paúl abordará estrategias de comunicación eficaz y ofrecerá consejos prácticos para que padres y educadores puedan establecer normas claras y desmontar falsas creencias sobre el alcohol.

La psicóloga insistirá en la premisa de que, en menores de edad, el único consumo seguro es "consumo cero", apoyándose en su guía 'Más de 100 razones para que un menor no beba alcohol', orientada a jóvenes de entre 12 y 18 años.

La jornada, de carácter gratuito, busca reforzar el papel de las familias como principal agente de prevención e identificación de situaciones de riesgo. Debido a la limitación de aforo, los interesados en asistir deberán realizar una inscripción previa obligatoria a través del portal oficial 'www.menoresniunagota.es'.