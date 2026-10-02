Suspendida la actividad educativa este viernes en ocho municipios de la Región por el episodio de lluvias

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha informado este viernes de la suspensión de la actividad de los centros educativos en ocho municipios de la Región ante la evolución del episodio de lluvias.

En concreto, la medida afecta a los municipios de Cartagena, Mazarrón, Fuente Álamo, La Unión, Torre Pacheco, San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar.

La medida también afecta a los centros de Desarrollo Infantil y de Atención Temprana y a los centros sociales de mayores en los municipios afectados por la alerta roja.

López Miras ha señalado, a través de su cuenta en la red social X, que los alumnos que ya se encuentren en las instalaciones educativas y en los comedores deberán "seguir las indicaciones del personal de los centros".

El presidente regional ha indicado asimismo que la información se facilitará a través de los canales oficiales y ha señalado que el Gobierno regional continúa "muy pendiente de la evolución de las lluvias".