Suspendidas las clases este jueves en una quincena de municipios de la Región por la alerta naranja por tormentas

MURCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Región de Murcia, siguiendo las recomendaciones de los técnicos ante la última actualización realizada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el riesgo de lluvias muy fuertes en determinadas zonas de la Región, ha decidido suspender la actividad lectiva en una quincena de municipios.

Concretamente, en todos los centros educativos de Lorca, Puerto Lumbreras, Águilas, Aledo, Totana, Alhama de Murcia, Fuente Álamo, Mazarrón, Cartagena, La Unión, Los Alcázares, Torre Pacheco, San Javier y San Pedro del Pinatar.

Asimsimo en algunas pedanías del municipio de Murcia, como son Corvera, Sucina, Gea y Truyols, Valladolises, Avileses, Lobosillo y Los Martínez del Puerto.

Además, en todos los municipios mencionados se suspende la actividad en los centros sociales de personas mayores, los de día para personas mayores, centros de día y promoción de la autonomía personal para personas con discapacidad y centros de atención temprana.