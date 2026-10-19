Suspendidas las obras junto a la Fábrica de la Pólvora (Murcia) hasta habilitar un paso peatonal alternativo

MURCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha suspendido las obras que se desarrollan en el entorno de la Fábrica de la Pólvora, en Javalí Viejo, hasta que se habilite un itinerario peatonal alternativo para los vecinos, según ha informado el Consistorio.

De este modo, el Ayuntamiento señala que no podrá cerrarse el paso por motivos de seguridad y defensa nacional hasta que se construya un recorrido alternativo que cuente con iluminación y aceras.

El Consistorio ha mantenido contactos con los vecinos, las juntas municipales y los responsables del proyecto para estudiar las afecciones de la actuación y las posibles alternativas que permitan compatibilizar las necesidades de movilidad de los residentes con los requisitos de seguridad planteados por Defensa.

El Ayuntamiento defiende que el desarrollo de este proyecto debe garantizar la movilidad peatonal y ciclista, así como la seguridad de los residentes y el mantenimiento de los accesos y servicios que utilizan a diario.

Asimismo, señala que el recorrido alternativo definitivo y sus características deberán ser consensuados con los vecinos por el Ministerio de Defensa, con el objetivo de compatibilizar las necesidades de la población con las derivadas de la actividad de la instalación.