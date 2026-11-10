Un taller de defensa personal y rutas por la igualdad centran la programación del 25N en San Javier - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Javier ha organizado un programa de actividades con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se desarrollará del 12 de noviembre al 1 de diciembre e incluirá talleres, rutas por el municipio y actos institucionales.

La concejala de Derechos Sociales y Familia, María del Mar Pérez, ha presentado este martes la programación, que comenzará con talleres de salud y bienestar físico y emocional para mujeres los días 12 y 15 de noviembre en los centros de mayores de Santiago de la Ribera y San Javier, según ha informado el Consistorio.

Entre las actividades previstas figura un taller gratuito de defensa personal, dirigido a mujeres mayores de 16 años, que se celebrará los días 20 y 21 de noviembre en el nuevo pabellón del IES Mar Menor. Las inscripciones pueden realizarse a través de la aplicación 'San Javier Activa'.

El 23 de noviembre se presentará en la plaza del Ayuntamiento el mapa virtual de las Rutas de la Igualdad, que recoge tres itinerarios por distintos puntos del municipio para dar a conocer a mujeres pioneras y referentes locales. La programación incluye también un taller sobre relaciones afectivas, prevención de la violencia y respeto dirigido al alumnado del IES Mar Menor.

El acto institucional del 25N tendrá lugar a las 12.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, con la lectura de un manifiesto y una coreografía a cargo del Taller Municipal de Danza. Un día después, la plaza Ana Orantes acogerá la actividad 'Todos los 25 son 25N', mientras que el 1 de diciembre se presentará la IV Ruta de la Igualdad, elaborada junto a los centros educativos del municipio.

Durante la presentación, Pérez ha señalado que la lucha contra la violencia machista "es una responsabilidad colectiva que debe implicar a toda la sociedad" y ha invitado a la ciudadanía a participar en las actividades.