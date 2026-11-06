La tasa de actividad de las personas con discapacidad en la Región supera la media nacional y se sitúa en el 37,7% - CARM

MURCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tasa de actividad de las personas con discapacidad en la Región de Murcia ha alcanzado este año el 37,7%, lo que la sitúa más de dos puntos por encima de la media nacional (35,4%).

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha mantenido este viernes un encuentro de trabajo con el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en la Región de Murcia (Cermi-RM), Pedro Martínez, con quien ha analizado estos datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE), según ha informado el Comunidad.

Durante el encuentro, el titular de Empleo ha subrayado que la Región de Murcia "se sitúa como una de las comunidades con mayor tasa de actividad del colectivo de las personas con discapacidad".

En este sentido, Marín ha destacado la labor de colectivos y entidades como Cermi-RM, "gracias a cuya colaboración podemos llegar más lejos y ayudar a más gente y, en particular, crear nuevas oportunidades de formación y de empleo para un colectivo que tiene unas necesidades específicas".

En la reunión se analizaron las vías actuales de colaboración para impulsar el empleo entre las personas con discapacidad, entre las que figuran, por ejemplo, el programa Formas Innovadoras de Integración Laboral, que engloba a su vez las subvenciones de 'Empleo con apoyo' y de 'Gabinetes de orientación e inserción laboral'.