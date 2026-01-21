El tatuador Joaquín Ganga dona la escultura 'Loop State' a la ciudad de Murcia por sus 1.200 años de historia

Escultura 'Loop State', del artista Joaquín Ganga, frente a la Biblioteca Regional - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Murcia ha recibido la donación de la escultura 'Loop State', una obra escultórica del tatuador y artista internacional Joaquín Ganga, con motivo de la celebración del 1.200 aniversario de la ciudad, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La obra, ubicada frente a la Biblioteca Regional, pertenece al universo creativo desarrollado por el propio artista. El personaje protagonista, Nomad, funciona como 'alter ego' de Ganga y representa la búsqueda constante, el esfuerzo sostenido y el proceso creativo.

La escultura aborda el llamado "pensamiento en bucle", una idea ligada a la repetición, la obsesión y la disciplina como motores de la creación. El propio artista asocia este concepto a una inquietud que no se detiene y que se transforma en impulso para seguir avanzando, una idea que conecta con valores que identifica con el carácter de los murcianos.

La escultura muestra una figura suspendida en un estado de tensión y caída continua, atrapada en su propio ciclo mental. Los chorros de tinta negra simbolizan tanto el flujo del pensamiento como la tinta del tatuaje entendida como lenguaje, identidad y materia creativa.

Desde el punto de vista técnico, 'Loop State' tiene unas dimensiones aproximadas de tres metros de altura, dos de ancho, 2,40 de diámetro de base y un peso cercano a los 800 kilos. Está construida sobre una base de poliestireno expandido (EPS), con refuerzos de poliurea y fibra de vidrio con resina de poliéster, y una estructura interior de acero al carbono.

Los acabados combinan pintura de carrocería en negro brillante para la zona de tinta y mortero pigmentado para las superficies de aspecto pétreo, reforzando el contraste entre lo orgánico y lo industrial.

Dentro de este mismo universo creativo se encuentra también la escultura 'Nomad Pensador', instalada de forma permanente en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca con motivo de su 50 aniversario.

EL ARTISTA

Joaquín Ganga (El Palmar, Murcia, 1991) es tatuador y empresario, considerado una de las figuras más influyentes del tatuaje contemporáneo a nivel internacional. Inició su trayectoria artística desde muy joven a través del dibujo y el graffiti, formándose de manera autodidacta.

En 2021 estableció su base principal de trabajo en Santa Mónica, Los Ángeles. Ha trabajado para personalidades como LeBron James, Drake, Nicky Jam, Post Malone, Ilia Topuria, Vinicius Jr. y Carlos Alcaraz, a quien tatuó tras su victoria en Roland Garros en junio de 2024.

Actualmente, la marca Ganga cuenta con estudio en Los Ángeles y una academia y taller en El Palmar, además de un equipo amplio de profesionales vinculados a la producción y la creatividad.