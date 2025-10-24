En un teatro o en un cementerio, el Tenorio se cita con los murcianos para celebrar el día de difuntos

MURCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Don Juan Tenorio', la historia escrita por José Zorrilla en 1844 que cuenta la historia de amor entre Tenorio y Doña Inés es un clásico de estas fechas que en pocos sitios rechazan volver a representar. Bien sea en un clásico teatro, en un cementerio o en recorrido por la ciudad, los murcianos cuentan con varias oportunidades, y fechas, de celebrar la noche de difuntos de la manera más tradicional.

LA TRADICIÓN, EL TENORIO EN EL ROMEA

El 'Don Juan Tenorio' de la Compañía Cecilio Pineda regresa, como cada año, a las tablas del Teatro Romea de Murcia del 29 de octubre al 2 de noviembre con seis representaciones, incluyendo una para los Centros de Mayores el día 3.

Esta cita clásica en Murcia pone sobre el escenario telones de papel pintados a mano del final del siglo XIX acompañados de una escenografía renovada basada en viejos grabados que han contado con el asesoramiento de la Universidad de Murcia.

Además, casi 100 trajes de la sastrería Cornejo forman el vestuario de este Tenorio. Reproducciones del vestuario de la época de la España Imperial que han seleccionado para hacerlo "más sobrio y más propio de la época".

Un elenco de 50 personas pondrán en pie esta obra que no sale de gira por su complejidad.

Las funciones se representarán a las 20.00 horas, excepto la del 2 de noviembre, que subirá el telón a las 19.00 horas. Las entradas, con un precio de entre 15 y 20 euros están a la venta en www.teatroromea.es

DON JUAN VISITA EL CEMENTERIO DE SAN JAVIER

En San Javier la representación del Tenorio se trasladó al cementerio desde hace 11 años. 'Don Juan Tenorio. Sueño y realidad', interpretada por el Grupo de Teatro San Javier este sábado 25 de octubre, atrajo el pasado año a 1.500 espectadores y moviliza a más de 200 vecinos que participan en la puesta en escena.

El espectáculo, que consta de dos partes, comenzará a las 20.30 horas con un recorrido por el interior del cementerio parroquial de finales de siglo XIX, iluminado por 10.000 velas y decenas de altares, obras de arte religiosas, figurantes y estaciones musicales. La Asociación de Belenistas de San Javier, que impulsó esta iniciativa hace once años, es la encargada de la ambientación del recorrido.

La representación, que tiene lugar fuera de los muros del cementerio, incluye este año como novedad la introducción de dos narradores que permiten aligerar otras partes del texto de Zorrilla. Se trata de una madre abadesa y un hombre humilde que arregla la valla del convento, cuyos diálogos introducen otra perspectiva a la hora de entender la historia.

Las entradas están a la venta al precio de 15 euros en www.compralaentrada.com , confiterías La Cierva de San Javier y Santiago de la Ribera y Papelería Gala, de San Javier. La entrada dará acceso a la representación teatral, tras el recorrido previo por el cementerio que será de acceso gratuito.

EN CARTAGENA CON ENTRADA GRATUITA

En Cartagena, Ditirambo Espectáculos, es la encargada de contar la historia de Don Juan y Doña Inés. Esta vez se hará desde otro punto de vista, dando vida al escultor de su panteón que desde un primer plano, cuenta su visión de lo transcurrido en aquella Sevilla del siglo XVI resucitando las voces de los enamorados y de Don Luis y Doña Brígida.

Se trata de una versión adaptada del texto que conserva su carácter clásico aportando elementos novedosos y acercamiento al público, donde los personajes se mezclan con el espectador.

La entrada a la representación, que tendrá lugar en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, tiene entrada gratuita hasta completar aforo.

UN TENORIO AZUL RECORRE LORCA

La Hermandad de Labradores del Paso Azul celebrará la festividad de los difuntos, el próximo 31 de octubre, con la ya tradicional representación de 'La Noche del Tenorio'. Será la décima edición de este evento cultural, que recorrerá espacios del conjunto patrimonial de la Hermandad tales como el claustro del Museo Azul de la Semana Santa, el patio de la Virgen de Lourdes y la iglesia de San Francisco.

Cerca de medio centenar de actores azules, pertenecientes al grupo de teatro 'Las Caretas' harán a los asistentes volver a la Sevilla del siglo XVI y disfrutar de la muestra teatral ya consolidada como una tradición en la celebración de la noche de los difuntos, de Lorca y de toda la comarca.

Las entradas para asistir a la representación se encuentran a la venta en el Museo Azul de la Semana Santa a un precio de 10 euros, y los pases comenzarán a las 20.00 horas, repitiéndose cada hora.