El Teatro Circo Murcia acoge el premiado espectáculo 'Pharsalia', un canto antibelicista a través de la danza

MURCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los teatro y auditorios de la ciudad de Murcia tendrán esta semana una oferta que incluye danza, teatro, ópera y espectáculos musicales. Entre las citas destaca el espectáculo de danza 'Pharsalia', un canto antibelicista de Antonio Ruz, ganador del Premio Talía a la Mejor Coreografía y finalista al Mejor Espectáculo de Danza, y la ópera 'Norma', con música de Bellini.

En el Teatro Circo Murcia (TCM), la programación arrancará con el estreno de un nuevo montaje del ciclo Pequeño Gran Teatro: 'Toda la carne insignificante sobre las pavesas', a cargo de La Kritare. Luisma Soriano firma la dramaturgia de este espectáculo que explora y trata de acercar a este 2023 la obra de Samuel Beckett. La obra se podrá ver en la Sala Pequeña del TCM este miércoles, 22 de noviembre a las 20.00 horas, y también los próximos 29 de noviembre y 13 y 20 de diciembre. Las entradas tienen un precio único de 10 euros.

Este viernes, 24 de noviembre (20h), la danza llegará al TCM con 'Pharsalia', el espectáculo de Antonio Ruz ganador en los Premios Talía. Tomando como punto de partida la 'Pharsalia' de Lucano, este trabajo coreográfico indaga en el concepto de guerra desde un enfoque alegórico; realizando a través de la danza una reflexión crítica y comprometida sobre la crueldad y la barbarie en la sociedad contemporánea.

La violencia del mundo, el desasosiego y la lucha por la supervivencia se vuelven aquí una experiencia estética elevada y sublime, convirtiéndose en un alegato a favor de la concordia, el respeto y la compasión. Las entradas están a la venta por 15, 18 y 20 euros y, al finalizar la representación, la compañía realizará un encuentro con el público.

El domingo, 26 de noviembre (12h), estará de nuevo reservado para disfrutar en familia con 'Queenmanía', de Rock en Familia. Un espectáculo que propone revivir la magia de la mítica banda formada en Londres en 1970 y liderada por el cantante y pianista Freddie Mercury. A través de este espectáculo, en el que actuará en directo la banda tributo Play the Games, grandes y pequeños disfrutarán de los mejores temas de uno de los grupos que cambió la historia de la música. 10, 12 y 15 euros es el precio de las entradas.

TEATRO ROMEA Y TEATRO BERNAL

Por su parte, en el Teatro Romea volverá a ser protagonista esta semana la ópera. Este jueves, 23 de noviembre a las 20.00 horas, se representará, con un elenco internacional, 'Norma' (LG Artista Management); una ópera en dos actos con música de Bellini y libreto de Felice Romani estrenada en La Scala de Milán en 1831 y que se ha convertido en ejemplo de la tradición belcantista, siendo 'Casta Diva' una de las arias más populares del repertorio lírico. Las entradas se pueden adquirir, por 20, 30 y 40 euros.

El fin de semana estará también en el Romea dedicado a los más pequeños. El sábado, 25 de noviembre a las 12.00 horas (7€), llegará al Salón de los Espejos el cuento en inglés 'Baby Dragon in the Sea', interpretado por Elena Serrano y recomendado para niños hasta 3 años.

Y el domingo, 26 de noviembre en doble sesión a las 16.30 horas y a las 19.00 horas, los personajes de 'La granja de Zenón' regresarán con su espectáculo 'El Gran Gallo'. En esta nueva experiencia, los pequeños espectadores se sumergirán en un show inmersivo que les permitirá transitar por las cuatro estaciones del año acompañados de divertidas canciones. El precio de las localidades es de 24, 26 y 28 euros.

Por último, en el Teatro Bernal se recordará este viernes, 24 de noviembre a las 20.00 horas, la figura de Miguel Hernández con el espectáculo 'Miguel Hernández (si no me sacáis de aquí, me muero)', de Cía. Gabriel Almagro y Trama Teatro.

El propio Miguel contará, en un encuentro íntimo con el público, sus recuerdos, sus vivencias, su creatividad, sus amores, sus decepciones, sus alegrías y sus penas: "Este monólogo es un tributo al Miguel Hernández escritor y persona. Es una visión subjetiva de su vida y obra. Es una carta de amor", han explicado desde la compañía.

El precio único de las entradas es de 6 euros, a la venta de forma anticipada en la web www.auditoriosybernal.es y, el día de la representación, en la taquilla del teatro, desde dos horas antes de que comience el espectáculo.