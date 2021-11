El techo de gasto de la Región, en suspenso a la espera de que el Gobierno confirme el mantenimiento de fondos Covid

MURCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo murciano ha solicitado a la Asamblea Regional que mantenga en suspenso la tramitación del techo de gasto, aprobado este jueves en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, hasta que el Ministerio de Hacienda confirme si mantendrá para el próximo año los fondos Covid.

En concreto, el límite máximo de gasto no financiero de la Región de Murcia para el año 2022 había sido fijado en 5.273,8 millones de euros, 104 millones menos que en 2021.

Así lo ha anunciado el consejero de Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín, y posteriormente el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, a preguntas de los periodistas durante el acto de apertura del curso en la UCAM.

López Miras ha señalado que el techo de gasto "está condicionado" a que el Ministerio dé "una respuesta inmediata" sobre el envío de fondos Covid el próximo ejercicio. "Y si no ya le digo que vamos a hacer la provisión de ese fondo que es necesario para asumir los datos de la pandemia", ha apostillado.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo murciano ha insistido en que "no va a haber ningún tipo de minoración de ningún servicio público ni esencial".

"No estamos dispuestos a aceptar ni asumir que el gobierno de España no vaya a destinar ni un solo euro, porque estamos en el inicio de una sexta ola, se está viendo en Europa, y en Alemania, en algunas zonas, ya no hay camas de UCI disponibles, por ejemplo", ha aseverado.