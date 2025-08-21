Técnicos de Agricultura inspeccionan más de 370 toneladas de limón importado para garantizar la ausencia de plagas

El secretario General de la Consejería, Francisco González Zapater, durante su visita a una empresa donde se realizaron controles a limones procedentes de terceros países - CARM

MURCIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Técnicos de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca han inspeccionado más de 370 toneladas de limones procedentes de terceros países durante la actual campaña, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

En colaboración con la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (Ailimpo), se han realizado 28 controles en almacenes que procesan limón procedente de países extracomunitarios, para garantizar la ausencia de plagas y que no se introduzcan nuevas enfermedades que puedan afectar a los cultivos regionales.

El secretario general de la Consejería, Francisco González Zapater, ha visitado este jueves, junto con el director de Ailimpo, José Antonio García, las instalaciones de una de una empresa de la pedanía murciana de Los Ramos donde se realizó uno de estos controles.

González Zapater ha señalado que se trata de controles adicionales a los que lleva a cabo Sanidad Exterior para las "partidas que tengan como destino almacenes de importadores de la Región".

"Se realiza tanto una inspección visual como una toma de muestras para comprobar la ausencia de enfermedades que pongan en peligro a los cítricos de la Región de Murcia, principalmente mancha negra", ha destacado el secretario general, quien ha recordado que desde el pasado año se han sumado los análisis de productos fitosanitarios, para asegurar su inocuidad respeto a la seguridad del consumidor.

DESCENSO EN LAS IMPORTACIONES

Francisco González Zapater también ha destacado que en los últimos cinco años la importación de limón procedente de terceros países ha descendido un 29 por ciento. Una tendencia a que se sigue manteniendo en esta campaña, con una caída de 26 por ciento con respecto a la anterior.

El 65 por ciento de las importaciones de limón proceden de países intracomunitarios, principalmente Portugal y Países Bajos, frente al 35 por ciento que llegan directamente de países terceros, fundamentalmente Argentina, y en menor medida Sudáfrica.

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la importación de limón a nivel nacional se cifra, en lo últimos cinco años, en unas 12.200 toneladas, frente a las más de 330.000 toneladas que se exportan.