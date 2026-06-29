Tecnología satelital y labores selvícolas: así se anticipa la Región de Murcia al estrés forestal y los incendios

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, visita el paraje de Coto Cuadros - CARM

MURCIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia cuenta con un sistema de monitorización y teledetección satelital capaz de generar modelos de alerta temprana sobre la superficie forestal, anticipar la mortalidad del arbolado con motivo del estrés hídrico y dirigir la respuesta operativa en incendios.

Se trata de un proceso tecnológico que acompaña las labores selvícolas y de saneamiento practicadas desde 2025 en más de 13.700 hectáreas de monte público regional, en el marco de un plan impulsado por la Comunidad a través de una inversión de 21,9 millones de euros.

El cruce de datos permite identificar los puntos con mayor pérdida de vigor biológico y acumulación de combustible inflamable antes de declararse un conato de incendio, lo que facilita la toma de decisiones críticas en periodos de calor extremo como el verano.

En declaraciones a Europa Press, el jefe del Servicio de Defensa del Medio Natural, Manuel Páez, ha indicado que el aumento del presupuesto ha permitido que la Región "pase de una gestión reactiva a una intervención proactiva y tecnificada, donde la seguridad de quienes protegen el monte es una prioridad".

En gran parte, la base de este despliegue radica en la digitalización y el uso operativo de la teledetección satelital, una herramienta de "sanidad forestal" que se emplea de forma continua desde la sequía registrada entre los años 2013 y 2015.

Según Páez, esta tecnología "se usa con carácter operativo, no como un experimento puntual, sino como una herramienta de gestión más". A partir de este histórico de datos, la Administración autonómica cuenta con modelos digitales para cada formación forestal ajustados por rangos de altitud.

"La clave está en que ya se conocen, para todas las formaciones, los umbrales de vigor por debajo de los cuales empieza el estrés e incluso la mortalidad. Cuando una masa se acerca a ese límite, el sistema avisa al gestor antes de que el daño se vea sobre el terreno. Esto es, precisamente, lo que coloca a la Región como pionera a nivel nacional", ha remarcado Páez.

Las lecturas mensuales se nutren de imágenes del programa europeo Copernicus y se validan con drones de alta resolución. "El satélite orienta, y el dron y el trabajo de campo confirman", ha agregado el técnico.

Por su parte, el despliegue sobre el terreno, que mantiene a más de 500 profesionales diarios en el monte entre brigadas forestales, técnicos y bomberos forestales, requiere una estructura organizativa similar a la de una intervención en emergencias.

En este sentido, Páez ha destacado que "la continuidad de las labores de saneamiento y prevención se han visto garantizadas por el refuerzo al que han contribuido los bomberos forestales".

Para optimizar las labores, la mecanización ha incorporado 13 equipos mecánicos ligeros --como desbrozadoras y astilladoras móviles-- junto a maquinaria pesada en enclaves como El Valle y Carrascoy o Sierra Espuña para gestionar los restos vegetales.

Todas las operaciones realizadas transmiten sus resultados diarios a través de un aplicativo GIS, lo que permite a un equipo de planificación analizar diariamente el avance de la ejecución.

Además de mejoras en la red viaria forestal para garantizar accesos y evacuaciones seguras, el presupuesto regional también se destina a cubrir partidas de formación sobre riesgos laborales, con capítulos exclusivos para unidades móviles de ataque rápido dotadas con depósitos de agua y bombas de presión a pie de obra.

Al evaluar el panorama para los próximos meses, Páez ha sostenido que las masas forestales de la Región de Murcia "están todavía muy estresadas por la sequía, aunque han recuperado vigor en este último otoño-invierno y ya sabemos que viven en atmósferas donde se está incrementando el calor, así que el riesgo de producirse incendios es muy alto. Y en todo el ámbito mediterráneo se ha incrementado notablemente el volumen de combustible existente en nuestros bosques".

El experto ha recordado que "todas las actuaciones de gestión del combustible, vivo o muerto, suponen una reducción del riesgo, en las áreas en las que se realiza", si bien "no podemos olvidar que lo más efectivo es la gestión selvícola continuada de nuestras masas forestales".

Las estadísticas de intervención de la Comunidad reflejan que las respuestas en el ataque contra los conatos en la Región es de una eficacia "muy alta" en la Región. De hecho, la combinación de la rápida respuesta de los parques de bomberos y la intervención de las brigadas forestales reduce a la condición de conatos (menos de una hectárea) más del 80% de los incendios que se inician.

Tras analizar el comportamiento del fuego en periodos de altas temperaturas, el Servicio de Defensa del Medio Natural rechaza que la presencia de árboles secos sea la causa originaria de los fuegos. Según ha advertido Páez, "los incendios tienen una causa que no parte de esos pies secos, y la conducción del incendio es muy superior en masas frondosas que en manchas de pies secos".

En cuanto a la limpieza de viales y las fajas auxiliares ejecutadas en enclaves regionales como Sierra Espuña o Carrascoy, el experto ha aclarado que tienen el objetivo de reducir la velocidad de propagación del incendio, "no de pararlo por sí solo".

Por su parte, el jefe de Servicio de Gestión Forestal, Caza y Pesca Fluvial, Ignacio Rojo, ha contextualizado la gravedad de la situación climática al explicar que "las masas forestales mediterráneas están siendo de las más castigadas de las últimas décadas por el decaimiento y por unas sequías cada vez más duras, con episodios de mortalidad masiva que han puesto a prueba a los gestores forestales".

No obstante, ha defendido el impacto del despliegue al señalar que "la rápida aceleración de los trabajos selvícolas, ha frenado a corto plazo un colapso mucho mayor de los pinares". En concreto, se ha conseguido porque buena parte de esas actuaciones no consisten solo en retirar árboles secos, sino que son trabajos eminentemente sanitarios que van directamente a los focos que propagan el daño.

Según ha pormenorizado Rojo, "el primer frente ha sido el control de los perforadores; y el segundo quitar presión a las masas que todavía aguantan verdes. Una buena parte de las cortas se ha dirigido a árboles en pleno decaimiento, muy castigados por la falta de agua, con la copa muy defoliada y descolorida".

Al retirarlos, los árboles vecinos que quedan en pie "compiten menos por el agua y los nutrientes, y ese alivio les da una oportunidad real de sobrevivir a medio y largo plazo".

La optimización de los recursos ha sumado una aportación de 8,29 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation EU para financiar nueve proyectos de emergencia concentrados de manera planificada en Lorca, Caravaca de la Cruz, Moratalla o Cieza.

Según ha detallado Rojo, estos trabajos han ido más allá de la gestión del arbolado dañado. "Han favorecido la diversidad del matorral y de las herbáceas que acompañan al pinar, han aumentado la materia orgánica del suelo con la incorporación de los restos de corta y han frenado la erosión gracias a infraestructuras sencillas como las albarradas y las fajinas. En un clima tan seco como el murciano, donde el suelo que se pierde no se recupera, esto no es un detalle menor", ha enfatizado.

Los muestreos obtenidos en las 46 parcelas de seguimiento permanente constatan transformaciones físicas en los montes de la Región, donde se registra un aumento de la defoliación en el pino carrasco y la encina, que ha pasado de rangos leves a horquillas de entre el 26% y el 60%.

"Los bosques de la Región de Murcia están inmersos en una dinámica de movimiento real en la distribución de las especies", ha señalado Rojo, quien ha citado pérdidas de presencia del pinar en favor del matorral en puntos de Águilas, Mazarrón o el monte de Los Cuadros, en Murcia.