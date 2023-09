La temporada de los Lunes Literarios arranca con 'Inefable', testimonio literario de una víctima de violencia de género

MURCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XIII temporada del ciclo de recitales de los 'Lunes Literarios' arranca este lunes, 18 de septiembre, a partir de las 21.00 horas, con la presentación de 'Inefable', de Nines Jiménez, un testimonio literario de una víctima de violencia de género. Será como siempre en el Café El Sur de Murcia.

La escritora valenciana, víctima de maltrato durante nueve años, ha plasmado en 'Inefable' todo aquello que ha vivido y ha necesitado contar, visibilizar y denunciar. "Hoy soy Nines Jiménez nacida en tierras Valencianas, sin ser precisos en la procedencia porque Nines nació de la necesidad de contar una historia vivida. Si me preguntan ¿quién es Nines? Me es complicado separar a la autora de la víctima".

El motivo de este libro está claro, "la necesidad de explicar cómo me vi envuelta en esa situación maltrato" y también que, quien pueda leerlo, "aunque fuese una sola persona", pueda "identificar la violencia de género que pudiese estar sufriendo o alguien de su entorno".

Muchas son las preguntas "típicas" que una víctima suele oír una vez ha conseguido superar ese maltrato, "¿y no te dabas cuenta? ¿Por qué no te fuiste la primera vez que te trató mal?", quizá porque esas preguntas no son tan fáciles de responder "fue por lo que escribí este libro".

"Nines nació de mí apenas hace tres años para gritar mi historia, aunque ambas compartimos casi los 40 años que tengo", explica la autora, a la que realmente le gusta escribir poesía y cuentos infantiles.