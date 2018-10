Teodoro García y Fernando López respaldan a Fulgencio Gil como nuevo presidente del PP de Lorca

Publicado 06/10/2018 13:47:02 CET

MURCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Lorca ha elegido hoy por aclamación como nuevo presidente de esta organización política en el municipio a Fulgencio Gil, alcalde de Lorca, en el marco del XV Congreso Local de esta formación política en el municipio, que se ha desarrollado en el recinto del castillo de la ciudad, máximo exponente de la imagen histórica, patrimonial y sentimental de la ciudad.

Gil ha iniciado su labor al frente del PP local exigiendo a todos los militantes y simpatizantes "redoblar su trabajo no solo por el Partido, sino por Lorca". El nuevo presidente, que se afilió al PP con 20 años, ha afirmado que el Partido Popular "es el Partido de Lorca, y este municipio nos necesita ahora más que nunca para culminar con el éxito que los ciudadanos merecen el proceso de reconstrucción y recuperación que tuvimos que emprender para recuperarnos de las gravísimas consecuencias de los terremotos de 2011, la bancarrota que nos dejaron contra las cuentas municipales, y los duros efectos de la peor crisis económica y laboral que se recuerda, acentuado por la inundación más fuerte de la historia reciente de Lorca".

"Hemos hecho frente a una auténtica tormenta perfecta, y la hemos superado gracias al trabajo conjunto de una ciudad que, huyendo del catastrofismo que otros trataban de difundir, se unió para salir adelante", ha añadido.

Asimismo, ha subrayado que Lorca necesita "que multipliquemos esfuerzos y trabajo, y es así como vamos a conseguir volver a ganar las elecciones. Sin miedo, con confianza, con fuerza, con ilusión. Estamos transformando Lorca, estamos terminando de construir la Lorca de los próximos 50 años, asistiendo a un verdadero renacimiento como municipio".

"La sociedad lorquina se ve reflejada en nuestro partido. Los lorquinos, al contrario que otros, amamos la libertad, protegemos las tradiciones y costumbres de nuestra tierra y nuestra cultura, y lo hacemos sin complejos; nos articulamos en torno a la familia, que es lo más importante que tenemos, es la columna vertebral de nuestra sociedad. Somos solidarios, honrados y buenos gestores, somos gente de fiar, de confianza", apuntaba.

Por otro lado, ha defendido que "somos el partido de los trabajadores porque creamos empleo y bajamos impuestos, de los jubilados porque protegemos y garantizamos sus pensiones, de los jóvenes porque creemos en su futuro y generamos oportunidades para ellos, de las mujeres porque procuramos una sociedad justa que viva en igualdad, de los agricultores y ganaderos porque luchamos por la sal de éste tierra, por el agua que necesitan, de los que emprenden y de los desempleados que quieren conseguir un trabajo".

NUEVA ETAPA, UN IMPULSO REFORZADO

El nuevo presidente del PP lorquino ha subrayado que "he sido y me he sentido siempre del Partido Popular, porque desde muy joven me sentí un liberal profundamente humanista y con vocación de servir, y en este partido encontré un lugar para fomentar mis ideas y crecer como persona. Abrimos una nueva etapa, asentada en la historia del PP de Lorca y en las grandes presidencias que nos han precedido y en una ya dilatada experiencia de gobierno".

El nuevo Comité Ejecutivo del PP queda integrado por:

1.- Rosa María Medina Mínguez.

2.- Fulgencio Martínez Pelegrín.

3.- Antonia López Moya.

4.- Fulgencio Méndez Dávila.

5.- Francisco Peñas Padilla.

6.- Isabel Navarro-Soto Algaba.

7.- Antonio Baños Vilar.

8.- Luis Amador Pérez.

9.- María del Socorro Morente Sánchez.

10.- Juan Bautista Martínez García de Alcaraz.

11.- Sandra Martínez Navarro.

12.- Andrés Porlán Torroglosa.

13.- Maravillas Rubio García.

14.- Juan Miguel Bayonas López.

15.- José Antonio Cánovas Andreo.

16.- Fátima Mínguez Silvente.

17.- Andrés Martínez Cachá.

18.- Belén Díaz Arcas.

19.- Juan Navarro Mateo.

20.- Francisco Félix Montiel Sánchez.

21.- Consuelo Peñarrubia Agius.

22.- Rubén Pérez Serrano

LÓPEZ MIRAS: "PENCHO ES EL ALCALDE DE LAS PERSONAS"

El presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López, ha destacado que 'Pencho' Gil "está demostrando que es el alcalde de la gente, de las personas, cercano y centrado los lorquinos. Está desarrollando un proyecto serio, responsable y de garantía. Está logrando culminar la reconstrucción y lanzar la Nueva Lorca que los lorquinos han levantado tras los terremotos".

Por su parte, el Secretario General nacional del Partido Popular, Teodoro García, ha subrayado que ha tenido la oportunidad de compartir trabajo con 'Pencho' Gil en Madrid, "y ahora soy consciente de que no solo los militantes del PP, sino Lorca está ganando con este Presidente".

"Nuestro partido ofrece el mejor equipo para liderar el futuro de nuestra ciudad, y eso los ciudadanos lo valoran. Pencho representa el futuro de una ciudad que ansía mirar hacia delante para superar las catástrofes naturales que la azotaron con la crueldad que todos sabemos. Es un verdadero honor trabajar con él para seguir contribuyendo al renacimiento de la ciudad y la culminación de la Nueva Lorca. Tenemos un futuro próspero, porque el PP es el partido que mejor trabaja para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la gente", ha añadido.

Por otro lado, Fulgencio Gil ha afirmado que en el PP "estamos orgullosos de nuestro pasado, de quienes han estado al frente de este partido y de quienes han dado la cara en los malos momentos, por eso voy a proponer al nuevo comité ejecutivo que honre a quien ha sido durante los últimos 19 años Presidente del PP lorquino, Francisco Jódar, como señal de tributo y reconocimiento a su histórico trabajo por Lorca y su enorme generosidad".

"Mientras otros se miran el ombligo, nos quitan el AVE, o nos 'regalan' millonarias condenas por sus convenios urbanísticos trampa, nosotros trabajamos por Lorca. Ante cada difamación, gestión, ante cada insulto desde el anonimato de las redes sociales, proyectos para nuestra gente, porque nosotros nos dedicamos a trabajar", ha concluido.