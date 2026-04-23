La tercera temporada de la serie 'El inmortal', rodada en Cartagena y San Javier, se estrena en junio

Imagen promocional facilitada por Movistar Plus+ de la tercera temporada de ‘El inmortal’, correspondiente a una escena rodada en La Manga - MOVISTAR PLUS +

MURCIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tercera temporada de la serie 'El inmortal', que contó con una semana de rodaje en Cartagena y San Javier, se estrenará el próximo mes de junio, cuando Movistar Plus+ ofrecerá los seis episodios con los que finaliza.

Esta producción original de la plataforma audiovisual junto a DLO Producciones, ha contado con la colaboración de la Región de Murcia Film Commission de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, y las film offices de los ayuntamientos de ambos municipios, según han informado desde el Ejecutivo regional.

En septiembre del pasado año, un equipo de un centenar de personas de DLO Producciones estuvo rodando durante una semana en zonas de Cartagena y San Javier, donde recrearon ubicaciones como Miami. Previamente, durante varios meses, los localizadores de la serie trabajaron con la Film Commission y las oficinas de los ayuntamientos de Cartagena y San Javier para seleccionar los escenarios.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, ha indicado que desde el Gobierno regional se desarrolla "un importante trabajo para facilitar este rodaje, una gran producción que cuenta con escenarios en Cartagena y San Javier y en algunas de cuyas escenas intervinieron hasta un centenar de extras, lo que muestra su envergadura".

La serie original, creada por José Manuel Lorenzo y dirigida por David Ulloa y Rafa Montesinos, cuenta en su temporada final con seis episodios de 50 minutos y un elenco protagonista formado por Alejandro García y Teresa Riott, que completan Marcel Borrás, Iván Massagué, María Hervás, Irene Esser, Jon Kortajarena y Gonzalo de Castro. Además, en esta temporada se incorporan Carlos Scholz, Pablo Molinero, Gala Bichir, Olaya Caldera y Pepe Lorente.

En los nuevos episodios, la Rubia (Teresa Riott) asume el control y se pone al mando de los Miami. La acción de esta última temporada está concentrada en solo cinco días y desarrolla varias tramas en paralelo que se entrelazan hasta confluir en una única historia.