Terra Natura inaugurará septiembre con el espectáculo de ADHO Life acompañado de alta gastronomía

La música será la protagonista en el evento de Terra Natura Murcia

MURCIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Terra Natura Murcia se transformará el sábado 6 de septiembre en el escenario de 'Noche con Sabor a Música', un evento que combina gastronomía de autor y música en directo a cargo de ADHO Life y su equipo de artistas bajo el cielo nocturno, según informaron fuentes de Portavoz en un comunicado.

La cita comenzará a las 20.30 horas con una experiencia gastronómica diseñada para la ocasión, en la que los asistentes podrán disfrutar de una cena completa con productos seleccionados y elaboraciones que combinan creatividad y sabor en un espacio habilitado dentro del recinto.

A partir de las 22.00 horas, la música tomará el protagonismo con la actuación del artista multidisciplinar ADHO Life y su equipo artístico, reconocidos por sus directos, que combinan composiciones propias y versiones cargadas de energía, luz y emoción.

El show, que se prolongará hasta la 1.00, promete una noche participativa en la que el público podrá cantar, bailar y llevarse recuerdos inolvidables, con sorpresas y regalos incluidos.

Además, habrá una barra disponible de copas y cócteles que se complementará con el ambiente natural del recinto, haciendo de este evento "una experiencia sensorial única".

Esta iniciativa forma parte de la programación especial con la que Terra Natura Murcia "refuerza su apuesta por ofrecer propuestas culturales y experienciales que combinan naturaleza, ocio y emoción, consolidándose como un espacio único en la Región".

La entrada incluye la cena y el acceso al espectáculo musical (copas y cócteles aparte). Las plazas son limitadas y las personas interesadas pueden reservar la suya en la web 'https://publicticketshop.terranaturamurcia.experticket.com/N...'.