Terra Natura Murcia y Agamur se unen para preservar la gallina murciana

MURCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Terra Natura Murcia ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación Amigos por la Gallina Murciana, AGAMUR, con el objetivo de contribuir a la preservación y difusión de esta raza autóctona.

Cinco animales, un macho y cuatro hembras, vivirán en La Granja de Tommy, un espacio del parque dedicado a la educación ambiental y al contacto directo con animales domésticos. Su presencia allí permitirá con el tiempo aumentar el tamaño del corral y cumplir, por tanto, uno de los objetivos de este acuerdo, según han informado fuentes de Portavoz en una nota de prensa.

Además de su vertiente conservacionista, el proyecto tendrá un componente educativo, ya que las guías del parque incluirán información sobre la gallina murciana en sus charlas dirigidas a escolares. El objetivo es sensibilizar a los más jóvenes sobre la importancia de conservar las especies autóctonas y sobre su papel en los ecosistemas rurales.

En el acto de la firma estuvieron presentes el presidente de AGAMUR, Diego Martínez, y el director de Terra Natura Murcia, Gustavo Martínez, quien resaltó el valor de este acuerdo "para promover los animales propios de nuestra Región y para mantener nuestro papel como referente en materia de conservación, investigación y educación ambiental".

ESPACIO ÚNICO DE CONSERVACIÓN

La Granja de Tommy, inaugurada en abril de este año, es un espacio en el que los visitantes pueden descubrir de cerca cabras, caballos, ovejas, cerdos, burros y ahora gallinas murcianas, a través de los que pueden profundizar in situ en el conocimiento que tienen sobre estos seres vivos y aprender más sobre aspectos como su morfología, su alimentación o su forma de relacionarse.