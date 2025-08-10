Terra Natura Murcia celebra el Día Internacional del León con una actividad especial y una charla educativa

MURCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Terra Natura Murcia homenajea hoy, 10 de agosto, el Día Internacional del León con una jornada distintiva dedicada a esta especie. El objetivo es concienciar sobre su papel fundamental en los ecosistemas y la importancia de garantizar su supervivencia frente a las amenazas actuales, según han informado fuentes del parque en una nota de prensa.

Coincidiendo con esta celebración, festejan el segundo cumpleaños de tres de sus leones, nacidos en julio de 2023, y aprovechan la ocasión para enseñar al público cómo han evolucionado hasta alcanzar una etapa clave de madurez. Estos jóvenes animales atraviesan un momento importante en su desarrollo, mostrando comportamientos sociales y un crecimiento físico evidente, han explicado.

"El paso a la madurez de estos ejemplares es muy significativo para nosotros", señala el director de Terra Natura Murcia, Gustavo Martínez, que ha indicado que esto "permite seguir trabajando en el bienestar y la educación sobre esta especie, al mismo tiempo que reforzamos los vínculos entre los animales y el público a través del conocimiento".

A las 11.00 horas los visitantes podrán participar en una actividad de enriquecimiento ambiental diseñada para estimular el instinto natural de los leones y favorecer su bienestar.

Posteriormente, está programada una charla educativa con un cuidador especialista en esta especie en el vagón de leones, donde se abordará su biología, su papel como superdepredador y los retos que enfrenta en estado salvaje, como la pérdida de hábitat, la caza furtiva o el conflicto con poblaciones humanas.