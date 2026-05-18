Terra Natura Murcia estrena esta temporada Tornado, un tobogán cerrado que alcanza los 40 kilómetros por hora

Terra Natura Murcia estrena esta temporada Tornado - PORTAVOZ

MURCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Terra Natura Murcia inicia la temporada de su zona acuática con una nueva atracción individual diseñada para los visitantes más intrépidos y amantes de las emociones fuertes.

La atracción, ubicada en Aqua Natura Murcia, consiste en un tobogán cerrado por el que los usuarios se deslizarán desde una altura de casi 17 metros, llegando a alcanzar alrededor de 40 km/h, dependiendo del peso de cada persona. Durante el recorrido, los bañistas encontrarán distintas sorpresas y efectos especiales pensados para intensificar la experiencia, han explicado desde Portavoz.

Uno de los elementos más llamativos de Tornado será su gran embudo final, en el que los usuarios darán varias vueltas mientras reducen progresivamente la velocidad, tras lo que caerán por un agujero central a una piscina de 1,8 metros de profundidad.

El acceso a Tornado estará situado en la zona alta de las instalaciones, junto a la entrada del resto de toboganes y en ella se podrán montar personas con una estatura superior a 1,20 metros que busquen una experiencia intensa en Aqua Natura Murcia y sean amantes de la velocidad, los giros y las sensaciones fuertes.

Con motivo de la inauguración de la temporada, el parque lanzará una oferta especial con entradas a 15 euros, precio único para adultos y niños a partir de 3 años. Además, se organizarán actividades especiales con música, baile y propuestas de animación para completar la jornada.

El director de Terra Natura Murcia, Gustavo Martínez, ha subrayado que esta atracción "refuerza nuestra oferta de ocio familiar y suma una nueva experiencia a las instalaciones, orientadas a dar muchas opciones de diversión para todos aquellos visitantes que buscan vivir una jornada refrescante, dinámica y cargada de adrenalina".