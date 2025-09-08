Titeremurcia programa ocho funciones escolares para acercar el teatro de títeres a los colegios de la Región

Archivo - Espectáculo 'El Abrazo', de la compañía aragonesa Titiriteros de Binéfar - TITEREMURCIA - Archivo

MURCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Titeremurcia llegará a su vigésimo cuarta edición entre el 7 y el 17 de noviembre con una programación que ronda las 50 actividades en toda la Región de Murcia, en la que destacan ocho funciones escolares para acercar el teatro de títeres, objetos y sombras a los escolares de más de 30 centros educativos, según informaron fuentes de la organización en un comunicado.

El director de Titeremurcia, Ángel Salcedo, ha comentado que en las últimas ediciones, el festival ha acogido a más de 2.000 escolares en cuatro días procedentes de más de treinta centros educativos de Murcia, San Pedro del Pinatar, Cieza, Bullas, Alcantarilla, San Javier y Moratalla.

"Es bonito ver que el festival lleva la magia de los títeres a tantos niños y niñas", ha señalado Salcedo.

Las funciones escolares del 7 de noviembre darán el pistoletazo de salida al festival con el espectáculo 'Sé tortuga', de la premiada compañía Xip Xap Teatre, en el Teatro Circo de Murcia, a las 10.00 y a las 12.00 horas.

Este horario se repetirá el siguiente viernes, 14 de noviembre, en el mismo lugar con el espectáculo 'El Abrazo', de la compañía aragonesa Titiriteros de Binéfar.

Por otro lado, los auditorios también dispondrán de su programación escolar con las funciones 'Adelina y Hop' de lo catalanes Txo Titelles en el Auditorio de La Alberca el lunes 10 de noviembre, y con el espectáculo 'Pilla el fuego y corre' de la compañía Animamundi Teatre en el Auditorio de Guadalupe el lunes 17, siendo este espectáculo el único de sombras chinescas de esta edición. Ambos espectáculos contarán también con dos funciones a las 10.00 y a las 12.00.

Estos espectáculos están incluidos en 'Expresarte', el programa de Artes Escénicas para Centros Educativos del Área de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Murcia, dependiente de la Concejalía de Cultura e Identidad, uno de los principales patrocinadores del festival Titeremurcia, que también recibe el apoyo de la Consejería de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte y del Ministerio de Cultura.

El festival dispone en su web de toda la información necesaria para que los colegios, a través de sus docentes o equipos directivos, puedan realizar la reserva de las entradas en el correo electrónico 'reservas@titeremurcia.com' o a través del número de teléfono '692 125 483', en horario de 10.00 a 14.00 horas.