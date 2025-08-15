Toda la Región pasa el puente de agosto con avisos naranja y amarillo por altas temperaturas

MURCIA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El puente de agosto se vivirá en la Región de Murcia entre avisos amarillos y naranjas por altas temperaturas, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este sábado está activado el aviso naranja en el Altiplano, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y la Vega del Segura, desde las 13.00 a las 21.00 horas, por temperaturas que alcanzarán entre los 40 y los 43º. Asimismo, en el Noroeste y Campo de Cartagena y Mazarrón tendrán aviso amarillo, ya que se espera que los termómetros lleguen a los 39º.

En previsión, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha activado el Plan Platemur hasta que finalice el aviso naranja.

El domingo las temperaturas continuarán subiendo y llegarán a los 45º en la capital de la Región. Se esperan 43º en Lorca, mientras que Yecla y Caravaca de la Cruz alcanzarán los 40º.

La única zona que se libra, de momento, de estas temperaturas tan altas durante este fin de semana es Cartagena, donde los termómetros no pasarán de los 36º.