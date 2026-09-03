Las Torres de Cotillas muestra su respaldo a Ceuta con una concentración en la plaza Adolfo Suárez

Vecinos de Las Torres de Cotillas se congregan en la plaza Adolfo Suárez para expresar su apoyo y solidaridad a Ceuta ante la crisis migratoria que atraviesa - AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS

LAS TORRES DE COTILLAS (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

Vecinos de Las Torres de Cotillas se congregaron este miércoles en la plaza Adolfo Suárez para expresar su apoyo y solidaridad a Ceuta ante la crisis migratoria que atraviesa, en un acto organizado por el Ayuntamiento tras el llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Durante la concentración, el alcalde del municipio, Pedro José Noguera, procedió a la lectura de un manifiesto institucional en el que subrayó que "Ceuta no está sola" y reivindicó que la ciudad autónoma "es y será siempre España".

El texto leído por el regidor reclamó al Ejecutivo central el refuerzo de los medios estatales en la zona, la garantía del control fronterizo y la aportación de los recursos humanos, materiales y administrativos necesarios para gestionar la coyuntura actual.

Asimismo, el documento exigió "el retorno efectivo y con garantías de todos los que entraron ilegalmente" como vía para "recuperar la normalidad".

"Cuando una parte de España sufre, toda España responde. Cuando una frontera de España está en riesgo, toda España debe estar detrás", concluyó la declaración institucional.

Por su parte, Noguera agradeció la asistencia a la convocatoria y destacó la implicación de la localidad. "Las Torres de Cotillas ha demostrado una vez más que es un municipio solidario y comprometido. Hemos querido decir alto y claro que Ceuta no está sola y que cuenta con todo nuestro apoyo", aseveró el regidor.