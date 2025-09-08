Torres (PSOE): "El Gobierno de López Miras vuelve a llegar tarde a las necesidades educativas de la Región"

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Juan Andrés Torres, ha afirmado que este lunes comienza el curso escolar y ha insistido en que "el Gobierno de López Miras, una vez más, llega tarde y mal a las necesidades educativas de la Región de Murcia", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

"Comienza un nuevo curso, pero, sin embargo, continúan los graves problemas de equidad y calidad que sufre la educación pública de nuestra Región tras tres décadas de abandono por parte del Partido Popular", ha señalado Torres.

El parlamentario socialista ha explicado que "en la Región hay 78 aulas en barracones, aulas sin climatización, un 25% de colegios sin comedor escolar, las becas de comedor sin resolver, la gratuidad de libros de texto no llega a todas las etapas educativas y faltan especialistas, orientadores y personal de apoyo en educación especial".

"30 años de políticas del Partido Popular cuyas consecuencias han dado lugar a que nos situemos a la cabeza de España en abandono escolar temprano y, en definitiva, a una Región con más desigualdad, más fracaso escolar y más abandono educativo", ha concluido.