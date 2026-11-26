Archivo - Un total de 1.142.911 de electores podrán votar este domingo en la Región de Murcia, un 3,93% más que en 2023 - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MURCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.142.911 electores podrán votar en las elecciones generales del próximo domingo en la Región de Murcia, lo que supone 43.210 personas más, un 3,93% de incremento, respecto a los comicios celebrados el 23 de julio de 2023, según ha informado el delegado del Gobierno, Francisco Lucas.

Del total de electores, 1.099.584 residen en España, 37.644 más que en 2023, mientras que 43.327 están inscritos en el censo de residentes ausentes en el extranjero, lo que representa un aumento de 5.566 personas.

Además, 59.662 ciudadanos podrán votar por primera vez desde las elecciones generales de 2023 y 44.294 se han incorporado al censo desde las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024.

En cuanto al voto por correo, 23.126 murcianos residentes en España lo han solicitado, aunque 121 peticiones han sido desestimadas, por lo que finalmente podrán ejercer este derecho por esta vía 23.005 personas. En el caso de los residentes en el extranjero, se han registrado 1.080 solicitudes, cinco de ellas desestimadas, con un total de 1.075 válidas.

El dispositivo electoral estará integrado por 1.743 mesas, con 5.229 miembros, y 689 representantes de la Administración, distribuidos en 575 locales electorales. El presupuesto de esta convocatoria asciende a 1.317.536,42 euros, 95.520,16 euros más que en las elecciones generales de julio de 2023.

SEGURIDAD DE LA JORNADA ELECTORAL

En materia de seguridad, el personal que posibilita el desarrollo del proceso electoral se distribuye entre el destinado en la sjuntas electorales, ayuntamientos y Delegación del Gobierno. En total, la jornada contará con 1.870 agentes dividos de la siguiente manera: 683 agentes de Policía Nacional, 1.187 de Guardia Civil y 392 policías locales.

De los 575 locales electorales, la Policía Nacional custodiará 150; la Guardia Civil, 250; y las policías locales, los 175 restantes.

MUNICIPIOS CON MÁS ELECTORES

Por municipios, Murcia concentra el mayor número de electores, con 344.039, seguida de Cartagena, con 158.796; Lorca, con 63.293; Molina de Segura, con 55.635; y Alcantarilla, con 31.542. Por el contrario, Ojós, con 469 electores, y Ulea, con 713, son los municipios con menos ciudadanos con derecho a voto.

Una de las novedades de esta convocatoria será la posibilidad de identificarse ante la mesa electoral con el DNI digital a través de la aplicación MiDNI. Para ello, cada mesa contará con un dispositivo de lectura homologado.

También se han introducido cambios en el procedimiento de voto accesible. El maletín destinado a las personas con discapacidad visual usuarias de Braille se ha enviado este año previamente al domicilio de los solicitantes, en lugar de recogerse en la mesa electoral el día de la votación. Esta modificación ha coincidido con un aumento de las peticiones, que han pasado de 17 en las elecciones generales de 2023 a 70 en esta convocatoria.

El maletín incluye papeletas y sobres normalizados, además de documentación complementaria en Braille, como una guía explicativa y pegatinas identificativas, para que los electores puedan seleccionar su opción de voto con autonomía y mantener el secreto del sufragio.

Asimismo, la cartelería de voto accesible estará disponible en los municipios de más de 50.000 habitantes, Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura. Los locales electorales contarán también con señalización mediante siete pictogramas para facilitar el voto de las personas con discapacidad intelectual.

Por acuerdo de la Junta Electoral, se instalarán además carteles que recuerdan la prohibición de acceder con mascotas a los colegios electorales, salvo en el caso de los perros guía.

El Centro de Atención y Seguimiento del Proceso Electoral estará integrado por diez personas encargadas de resolver las posibles incidencias que se produzcan durante la jornada.

Por su parte, Cruz Roja desplegará más de 80 voluntarios y diez vehículos adaptados y sociosanitarios para trasladar a los colegios electorales a las personas con movilidad reducida que necesiten este servicio.