Preparativos para las elecciones generales del 29N - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

Un total de 158.796 personas empadronadas en Cartagena están llamadas a participar en las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre.

En el municipio está listo el dispositivo electoral integrado por 261 mesas, que ya se han repartido en 92 colegios y locales. Las mesas se constituirán a las 8.00 horas y los centros abrirán sus puertas a las 9.00 horas para el inicio de las votaciones, que se prolongarán hasta las 20.00 horas.

En esta ocasión, han producido modificaciones en la ubicación de algunas mesas respecto a anteriores convocatorias, en el Barrio de la Concepción se votará en el Hogar de la Tercera Edad de la calle Mayor; en El Llano se votará en la OMITA en vez de en el colegio, y en La Aljorra, los dos antiguos colegios electorales se sustituyen por el nuevo centro, han informado desde el Consistorio.

Los electores pueden consultar el local y la mesa que tienen asignados a través de la sede electrónica municipal, para lo que es necesario disponer de certificado electrónico.

LA REGIÓN DE MURCIA ELIGE 10 DIPUTADOS Y 4 SENADORES

En estas elecciones generales, la circunscripción electoral de Murcia elige 10 diputados al Congreso y 4 senadores. Para el Congreso concurren diez candidaturas y para el Senado, seis.

Las candidaturas proclamadas al Congreso por la circunscripción de Murcia son Tercera Edad en Acción, Escaños en Blanco, Frente Amplio, Frente Obrero, Partido Comunista de los Trabajadores de España, Podemos, Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Se Acabó la Fiesta y Vox.

En el caso del Senado, las candidaturas son Tercera Edad en Acción, Escaños en Blanco, Podemos, Partido Popular, Senado de Progreso y Vox.

LA OFICINA DE ESTADÍSTICA ABRIRÁ DE 8:00 A 20:00 HORAS

La Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Cartagena, situada en Ronda de la Unión, permanecerá abierta el domingo 29 de noviembre, de 8.00 a 20.00 horas, para atender a los electores que no figuren en las listas de su mesa electoral o detecten errores en sus datos.

El personal municipal recogerá las solicitudes, mediante el modelo normalizado, y las remitirá por correo electrónico a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral del INE, que será la encargada de resolverlas y, en su caso, expedir la certificación correspondiente para que los afectados puedan ejercer su derecho al voto.

Estas certificaciones podrán solicitarse en los supuestos previstos por la normativa electoral, entre ellos los errores en las listas de las mesas, la exclusión de electores que hubieran presentado reclamación durante el periodo de exposición del censo y las discrepancias en los datos de identificación.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL

Durante la jornada electoral, 128 efectivos de Policía Local estarán de servicio para colaborar, junto con Policía Nacional y Guardia Civil, en las labores de seguridad de los colegios y mesas electorales. Además, 44 agentes en el turno de mañana y 38 en el de tarde permanecerán operativos para atender los servicios ordinarios del domingo.

La organización del proceso contará también con la colaboración de personal municipal que desarrollará distintas funciones relacionadas con el funcionamiento de los locales, la transmisión de datos y el seguimiento de la jornada.

En concreto, 108 representantes de la Administración se encargarán de transmitir los datos relativos a la constitución de las mesas, los avances de participación y el escrutinio. A ellos se suman 15 personas de apoyo logístico del almacén municipal, seis trabajadores de Estadística, 50 empleados responsables de la apertura y cierre de los colegios electorales y otras diez personas vinculadas a la organización del proceso, entre personal de Secretaría y colaboradores.

Los datos de participación se recogerán en dos avances, previstos para las 14.00 y las 18.00 horas. Una vez finalizadas las votaciones, se recopilarán los datos del escrutinio para su transmisión.

DISPOSITIVO PARA FACILITAR EL VOTO A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Delegación del Gobierno en Murcia y Ayuntamiento de Cartagena, han puesto en marcha junto con Cruz Roja un dispositivo especial para facilitar el voto de las personas con movilidad reducida en el municipio.

El servicio incluye la recogida en el domicilio, el acompañamiento hasta el colegio correspondiente y el regreso al hogar una vez emitido el voto. Los traslados se realizarán, principalmente, con vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, y con personal voluntario formado para prestar apoyo en la movilidad, así como con ambulancias de Soporte Vital Básico, si este es necesario.

Este servicio se prestará de 9.00 a 14.00 horas y se podrá solicitar llamando al teléfono '968 22 22 22'.

CONSULTA DE PARTICIPACIÓN Y RESULTADOS

Los resultados de las elecciones generales podrán seguirse a través de la página web y la aplicación habilitadas por el Ministerio del Interior, donde se publicará la información relativa a los votos y escaños obtenidos por las distintas candidaturas.

Las votaciones finalizarán a las 20.00 horas, momento en el que se cerrarán los colegios electorales y comenzará el escrutinio de las mesas.