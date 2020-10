Un total de 1.228 familias ya han solicitado las ayudas de la Comunidad para conciliación y otros gastos

MURCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Mujer, Familias, LGTBI, Igualdad y Política Social ha recibido hasta el día de hoy un total de 1.228 solicitudes de familias monoparentales, numerosas de categoría especial y con hijos nacidos de parto/adopción múltiple, para optar a las ayudas que la Comunidad ha convocado para conciliación y otros gastos, y que servirán para paliar parte de los efectos producidos por la covid-19 y se mantendrán posteriormente.

Unas ayudas que podrán seguir solicitando hasta el próximo 27 de octubre, para las que Política Social destina 500.000 euros, que podrían incrementarse hasta el millón y cuya cuantía asciende hasta los 4.000 euros.

Para acceder a las mismas, estas familias podrán dirigirse a la sede electrónica de la Comunidad, así como a los teléfonos 968362000, 968228921 o 968357327 para cualquier información o ayuda que estimen necesaria.

BASES PARA OPTAR A LAS AYUDAS

Para ser beneficiarias las familias deberán cumplir unos requisitos como tener reconocida la condición de familia numerosa especial o no tener acceso a otras ayudas de la misma naturaleza y para el mismo fin que provengan de cualquier Administración pública, así como estar empadronado en la Región de Murcia y que el nivel de ingresos no supere la renta per cápita familiar calculada en el IPREM.

Respecto a las familias con hijos nacidos de parto múltiple, se considerará el parto de tres menores como mínimo y con edad inferior a seis años en el momento de la solicitud. De la misma manera que en familias con acogimiento permanente o de guarda con fines de adopción.

Por su parte, en las familias monoparentales, los hijos solteros no podrán superar los 21 años de edad, a no ser que cursen estudios encaminados a la obtención de un puesto de trabajo en cuyo caso podrá ampliarse hasta los 25 años. No importará la edad cuando se trate de una persona con discapacidad o incapacitada para trabajar.

La cuantía máxima de estas ayudas para familias será de 4.000 euros al año en conceptos como alimentación, comedores o gastos derivados de la contratación de personas para la conciliación. De 3.000 euros si se trata de gasto textil y calzado, farmacia o los derivados de la asistencia a Centros de Atención a la Infancia, actividades extraescolares o extensión de horarios. Y, por último, de 2.000 euros en gastos higiénico-sanitarios y accesorios de puericultura.