Un total de 286 aspirantes inician en la EIMGAF de Cartagena su formación para incorporarse a la Infantería de Marina

Incorporación de alumnos aspirantes a Soldado Profesional de Infantería de Marina, correspondientes al segundo ciclo de 2026, en la Escuela de Infantería de Marina ‘General Albacete y Fuster’ (EIMGAF) - ARMADA ESPAÑOLA

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

Un total de 286 alumnos aspirantes a soldado profesional de Infantería de Marina, pertenecientes al segundo ciclo de 2026 de Tropa y Marinería, se han incorporado a la Escuela de Infantería de Marina 'General Albacete y Fuster' (EIMGAF), en Cartagena, para comenzar el Curso de Acceso a la Escala de Tropa.

La incorporación se produjo el pasado martes, 3 de noviembre, y el itinerario formativo concluirá a mediados de julio de 2027, según ha informado la Armada en un comunicado.

El proceso de instrucción consta de una fase inicial de acogida de dos semanas para la adaptación al régimen militar, seguida de una etapa de formación militar general de dos meses. Tras superar estas fases, los aspirantes prestarán juramento o promesa ante la bandera a finales de enero de 2027.

Posteriormente, el alumnado cursará seis meses de instrucción específica antes de su incorporación a las unidades de destino que les han sido asignadas de acuerdo con sus preferencias.

Durante las fases de formación militar general y específica, los alumnos recibirán la instrucción teórica y práctica necesaria para adquirir los conocimientos, las capacidades y la preparación que requieren los soldados del Cuerpo de Infantería.

La EIMGAF, heredera de la Academia General Central de Infantería de Marina del siglo XIX, asume la formación técnica, física y de valores del personal militar del Cuerpo.

Durante la fase de acogida, la dirección y la jefatura de estudios del centro mantuvieron un encuentro informativo con familiares de los alumnos para detallar las fases de la instrucción.