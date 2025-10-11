Un total de 43 personas afectadas por las inundaciones son acogidas en el CAR de Los Narejos

MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Los Narejos ha sido habilitado por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes para acoger a familias afectadas por las inundaciones. En total, hasta la fecha se han atendido a 43 personas, aunque las camas disponibles, aportadas por Cruz Roja, llegan hasta las 110.
De los 36 vecinos que estaban alojados, ocho han podido regresar a sus viviendas. A esas personas se suman los 60 deportistas alojados (otros 40 han sido enviados a sus domicilios). Se mantiene el servicio 24 horas con dirección, recepción, mantenimiento, limpieza, seguridad y restauración activa y está operativo para recibir a más vecinos si fuera necesario.