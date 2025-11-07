Un total de 45 nuevos bomberos se incorporan a la plantilla del Ayuntamiento de Murcia como funcionarios de carrera

Toma de posesión de los nuevos efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los 45 bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia que han superado la formación en la academia municipal ya han sido nombrados funcionarios de carrera, según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

Tras su aprobación en la Junta de Gobierno del pasado 24 de octubre, este jueves, 6 de noviembre, se hacía efectivo el nombramiento de los nuevos bomberos con la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

Así, con esta publicación, los 45 bomberos pasan a ser funcionarios de carrera y se incorporan como personal del SEIS.

Los nuevos efectivos se suman al refuerzo del área de seguridad y emergencias impulsado por el Consistorio en los últimos meses. En paralelo a esta última promoción, el Ayuntamiento desarrollaprocesos formativos y academias para dotar de personal especializado al SEIS, como 22 conductores de emergencias que también concluirán su formación próximamente.

La academia ha incluido formación teórica y práctica en materia de prevención, intervención en incendios, rescate y manejo de equipos, así como prácticas operativas supervisadas en dependencias y salidas reales. El objetivo ha sido garantizar la capacitación operativa y la adaptación a los protocolos de actuación del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, incrementando la capacidad de respuesta ante emergencias.

"A los más de 160 efectivos ya incorporados en los últimos meses, entre policías locales, bomberos y agentes de movilidad, se suman ahora estos 45 nuevos bomberos que han completado su estricta formación para convertirse en élite de las emergencias y permitirán consolidar el área de seguridad como una de las principales prioridades del equipo de Gobierno", ha valorado el concejal de Desarrollo urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

La incorporación de estos 45 efectivos se enmarca en una estrategia municipal de fortalecimiento de los servicios de seguridad y emergencias que combina la convocatoria de nuevas plazas, procesos de estabilización y formación interna para cubrir las necesidades operativas del municipio.

"Con la publicación en el BORM y la toma de posesión formal, estos nuevos bomberos pasarán a engrosar la plantilla operativa del SEIS y contribuirán a aumentar la cobertura y garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los murcianos", ha subrayado Guillén.

En este sentido, el edil ha recordado hace unas semanas la Mesa de Negociación dió el visto bueno a la incorporación de un total de 66 nuevos efectivos que reforzarán el área de Seguridad Ciudadana y Emergencias en el Ayuntamiento de Murcia, una medida que, tras recibir posteriormente la aprobación definitiva en Junta de Gobierno y el Pleno municipal, será incorporada a la plantilla presupuestaria de 2026.