El Tour del Talento 2026 cierra su V edición en Murcia con el anuncio del Premio Princesa de Girona investigación

MURCIA 9 May. (EUROPA PRESS) -

Murcia será la sede de la quinta y última parada del 'Tour del Talento 2026', que se celebrará del 23 al 31 de mayo. El evento, organizado por la Fundación Princesa de Girona y el Ayuntamiento de Murcia, contará con más de 60 actividades diseñadas para impulsar el futuro profesional y personal de los jóvenes, tras haber reunido a cerca de 45.000 asistentes en sus anteriores escalas por el Baix Llobregat, Huesca, Alcalá de Henares y Granada.

El programa oficial se presentará el próximo miércoles, 13 de mayo, y se estructurará en cinco ejes estratégicos: empleabilidad, innovación, bienestar emocional, cultura y deporte.

Entre los hitos de esta edición destaca el Princesa de Girona CongresFest, donde se anunciará el ganador o ganadora del Premio Princesa de Girona Investigación 2026, galardón dotado con 20.000 euros que completa la nómina de premiados de este año en las categorías Social, CreaEmpresa y Arte.

La agenda en la capital murciana incluye citas de alto nivel como el congreso Murcia Smart City Talent, con la participación de referentes como Toni Nadal y Marc Vidal, y visitas técnicas a empresas líderes como NTT DATA y Oesía para abordar el impacto de la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

Asimismo, la Cámara de Comercio de Murcia y la ENAE organizarán una feria de orientación profesional para conectar de forma directa a los jóvenes con el mercado laboral.

El apartado cultural tendrá un peso relevante con la instalación de la Carroza del Teatro Real en la Plaza Cardenal Belluga, donde se ofrecerán recitales de ópera, y los conciertos educativos AmplificARTE, que vinculan la música con la gestión del bienestar emocional.

Con esta clausura en Murcia, el Tour del talento consolida una gira nacional que, en sus cinco años de trayectoria, ha alcanzado a más de 134.000 participantes en toda España.