Tráfico prevé 825.000 desplazamientos en las carreteras de la Región durante las fiestas

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, acompañado de Virginia Jerez, jefa Provincial de Tráfico; y Francisco Javier Utrabo, comandante de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

MURCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa provocará 825.000 desplazamientos por las carreteras de la Región de Murcia durante la Semana Santa, un 2% más que el año pasado, según ha informado este jueves el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, durante la presentación de la Operación Especial diseñada por la DGT con motivo de estas fiestas.

Lucas, acompañado de Virginia Jerez, jefa Provincial de Tráfico; y Francisco Javier Utrabo, comandante de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, ha indicado que el mayor volumen de desplazamientos se producirá en la segunda fase de esta operación, entre el miércoles 1 y el lunes 6 de abril, periodo en el que se esperan alrededor de 455.000 movimientos de vehículos en las carreteras.

Por ello, ha apelado a la prudencia y responsabilidad de los conductores, a los que ha pedido que "revisen los vehículos antes de iniciar un viaje y que eviten cualquier distracción y esos comportamientos de riesgo que suelen provocar los accidentes más graves".

El delegado del Gobierno ha indicado que el sector de Tráfico de la Guardia Civil movilizará durante estos días a un total de 232 agentes para velar por la seguridad de los conductores y garantizar la fluidez del tráfico.

"Los agentes siempre están para ayudar, pero también necesitan la colaboración de los propios conductores para que los desplazamientos sean seguros y todo el mundo llegue a su destino sin incidentes", ha añadido.

Esta Operación Especial se desarrollará en dos fases, coincidiendo con las festividades propias de estas fechas, según ha informado la Delegación de Gobierno en un comunicado.

La primera fase arranca este viernes, a las 15.00 horas, y finalizará en la medianoche del domingo, día 29, estando previstos 200.508 desplazamientos en la Región.

La segunda fase comienza el Miércoles Santo, 1 de abril, a las 15.00 horas, hasta la medianoche del 6 de abril, estando previstos un total de 454.940 desplazamientos.

Durante esos días y horas en las principales vías de la Región se establecerán servicios de control, regulación y vigilancia extraordinarios a cargo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que contará con el apoyo del Centro de Gestión del Tráfico del Levante (CGTL) y los Paneles de Mensaje Variable disponibles en nuestras principales carreteras.

Además, contarán con los puntos de control de velocidad fijos y de tramo, con 6 unidades móviles de radar, así como con el apoyo aéreo (helicópteros y drones) que pudiera programar el CGTL.

Lucas ha destacado que el recién inaugurado Arco Noroeste contribuirá notablemente a la fluidez del tráfico y a descongestionar puntos de las carreteras, especialmente conflictivos en fechas como Semana Santa.

"Es una infraestructura importantísima que saca del nudo de Espinardo a unos 27.000 vehículos diarios, cifra que analizaremos estos días y que a buen seguro será mucho mayor durante estas fechas", ha reiterado.

Durante la Semana Santa del año pasado, se contabilizaron en las carreteras una veintena de siniestros con víctimas, con el balance de un fallecido, tres heridos graves y 32 leves.

Entre el 1 de enero y el 22 de marzo de 2026 han fallecido seis personas en accidentes de tráfico en vías interurbanas de la Región de Murcia, un 25% menos que en el mismo periodo de 2025.