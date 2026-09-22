Transporte gratuito y bicis gratis este martes en Cartagena con motivo del Día Mundial Sin Coches

Bicicletas de alquiler en Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

Con motivo del Día Mundial Sin Coches, Cartagena celebra este martes una jornada dedicada a promover una movilidad más sostenible, saludable y respetuosa con el medio ambiente.

Durante toda el día, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de transporte público gratuito, así como de dos horas gratis del servicio municipal de alquiler de bicicletas eléctricas, según han informado desde el Consistorio

Esta tarde tendrá lugar una gran Fiesta de la Movilidad en Los Juncos, de 17.30 a 20.30 horas, con actividades dirigidas a todos los públicos y un ambiente festivo para celebrar esta jornada y fomentar una forma de desplazarse más sostenible.

El Día Mundial Sin Coches constituye una oportunidad para concienciar sobre la importancia de reducir el uso del vehículo privado y avanzar hacia un modelo de movilidad que favorezca el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.