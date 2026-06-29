El transporte público en La Manga contará este verano con más autobuses eléctricos y el pago con tarjeta

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, junto al alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, durante la presentación del refuerzo de autobuses en La Manga - CARM

SAN JAVIER (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

Los autobuses interurbanos en La Manga del Mar Menor contarán este verano con mayor frecuencia, más autobuses eléctricos, la ampliación de recorridos y un sistema de pago a través de tarjeta bancaria en los autobuses de la línea 44.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, ha presentado, junto con el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, el refuerzo especial de verano en el transporte público de La Manga. Durante la presentación, García Montoro ha destacado que el Gobierno regional "sigue avanzando en su modernización con más servicios adaptados al incremento de población que registra este destino turístico durante el verano", según han informado desde el Ejecutivo autonómico.

"Fortalecemos el servicio para que el transporte público sea una alternativa cada vez más eficaz al vehículo privado, ampliando horarios, incrementando frecuencias y extendiendo los recorridos hasta cubrir toda la longitud de La Manga", ha señalado el consejero, quien ha subrayado que "queremos ofrecer una movilidad más cómoda, accesible y respetuosa con el medio ambiente tanto para residentes como para visitantes".

CUATRO AUTOBUSES MÁS

Entre las principales novedades de verano, destacan en concreto la incorporación de cuatro autobuses más, dos de ellos Movibus 100x100 eléctricos; el pago con tarjeta bancaria; el refuerzo del servicio que llega al mercado de Cabo de Palos los domingos por la mañana, y la ampliación del recorrido hasta Aldeas de Taray.

Las nuevas medidas, ya operativas, se mantendrán hasta septiembre y suponen una inversión regional cercana a los 375.000 euros en el refuerzo del servicio de las líneas 43 y 44 durante el periodo de mayor demanda.

LÍNEA 43 CARTAGENA-LA MANGA

En la línea 43, entre Cartagena y La Manga, se mantendrá una frecuencia de paso cada 30 minutos, con un total de 69 expediciones diarias y con el refuerzo de un autobús más.

Asimismo, desde este lunes, 29 de junio, al 6 de septiembre, seis servicios diarios ampliarán su recorrido 8,5 kilómetros, trasladando la habitual cabecera de línea de El Pedruchillo hasta la zona de Aldeas de Taray, en Veneziola, lo que permitirá mejorar la cobertura del extremo norte de La Manga.

LÍNEA 44 CABO DE PALOS-VENEZIOLA

Por otra parte, en la línea 44 se pondrá en marcha el pago con tarjeta bancaria mediante datáfonos instalados en todos los autobuses.

Además, se reforzará la línea con tres vehículos más, dos de ellos eléctricos, que prestarán servicio diariamente entre las 19.00 y las 2.00 horas, coincidiendo con la franja de mayor afluencia de viajeros. También se incorporarán importantes mejoras tanto en frecuencias como en cobertura y horarios.

Durante el periodo de máxima demanda, entre el 29 de junio y el 6 de septiembre, los autobuses circularán, de domingo a jueves, cada 20 minutos entre las 7.00 y las 2.00 horas; mientras que, en las noches de viernes y sábado, la frecuencia bajará a los 15 minutos para conectar Cabo de Palos y Veneziola en las horas de mayor afluencia.

Del 7 al 20 de septiembre, los autobuses pasarán cada 30 minutos entre las 7:00 y la 1:00 horas, mejorando también el servicio habitual.

Asimismo, la cabecera de línea se ampliará hasta la urbanización Veneziola II, situada en el kilómetro 19 de la Gran Vía, lo que permitirá mejorar la cobertura de toda La Manga a través del transporte público.