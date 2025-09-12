El transporte público de Murcia será gratuito durante la romería y el Día sin coches, 22 de septiembre

MURCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha decretado la gratuidad del transporte público los días 16 y 22 de septiembre, coincidiendo con la romería de la Virgen de la Fuensanta y el Día sin coches, en el marco de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad.

Para celebrar esta semana, el Consistorio ha preparado además una treintena de actividades entre las que se incluyen rutas, talleres, visitas guiadas, mercadillos sostenibles y una jornada de puertas abiertas en el parque infantil de Tráfico.

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha afirmado que el objetivo es "sensibilizar a la ciudadanía sobre los efectos del uso irracional del coche y promover formas de desplazamiento más limpias, accesibles, asequibles y saludables".

La semana comenzará el martes 16 con 'Twin Rider', una acción participativa en la que varios vecinos realizarán trayectos reales desde sus pedanías hasta el centro en diferentes modos de transporte (coche, bici o autobús), comparando tiempo, coste, estrés y comodidad. Se trata de un reto urbano que busca demostrar que moverse de forma sostenible es posible y ventajoso.

El viernes será uno de los días grandes con la celebración del 'Parking Day' en la calle Dr. Fleming, donde las plazas de aparcamiento se convertirán en escenario de talleres, actuaciones, teatro, poesía y un mercadillo.

El sábado, el patrimonio se convertirá en protagonista con rutas guiadas que permitirán conocer mejor la ciudad. De esta forma, los participantes podrán disfrutar de la 'Murcia Clásica', la 'Murcia Barroca' o la 'Murcia Medieval', así como de una yincana de visitas a través de una actividad organizada con la Concejalía de Turismo.

Además, esa misma tarde se celebrará también una ruta en bici con el nombre del Conde de Floridablanca por el río y la Vía Verde, que arrancará con una visita al Museo Hidráulico de Los Molinos del Río. A las 19.00 horas, la Plaza de la Universidad acogerá una exhibición de trial bici antes de recibir la llegada de la Vuelta a Murcia Solidaria 'Cris contra el Cáncer'.

Para cerrar el fin de semana, se llevará a cabo 'En bici sin edad', una ruta con sidecars y remolques asistido entre la rueda de La Ñora y el molino de la Pólvora, con la Aljufía como eje vertebrador, que garantiza la inclusión de personas mayores y con problemas de movilidad.

DÍA SIN COCHES

El lunes 22 terminará una semana repleta de actividades con la celebración del Día sin coches. A la gratuidad del transporte público ese día,se unirá un bicibús por la huerta desde los colegios de La Raya y Rincón de Seca hasta el Parque Infantil Móvil de Tráfico.

La calle Actor José Crespo será ese día el epicentro de las actividades, con talleres de pintura, exhibiciones, demostraciones del Club de Patinaje Murcia, y una oportunidad para aprender a montar en bici y mejorar las destrezas. Además, los participantes podrán aprender a hacer reparaciones rápidas y puesta a punto de la bicicleta de mano de la Asociación Bicihuerta.

'LEO Y PEDALEO'

La Red Municipal de Bibliotecas se suma a esta semana con una propuesta educativa y lúdica en la que van a participar más de 300 alumnos de quinto y sexto curso de Primaria, bajo el título 'Leo & Pedaleo: En busca de la bicicleta perdida'.

Esta actividad, que se llevará a cabo en las bibliotecas de Javalí Nuevo, Sangonera la Verde, El Puntal y El Carmen, permitirá a los escolares convertirse en auténticos detectives literarios, ya que tendrán que seguir pistas escondidas, resolver enigmas, superar retos mentales y abrir candados secretos para encontrar la bicicleta desaparecida y alzarse con el triunfo de la Gran Carrera Ciclista Murcia 1200.

La iniciativa tiene como objetivo fomentar la movilidad sostenible, el trabajo en equipo y el pensamiento lógico, al mismo tiempo que se promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte saludable y respetuoso con el entorno.

A esta actividad han sido invitados los centros educativos cercanos a las bibliotecas municipales organizadoras de la actividad.

Durante todo este mes, caminar, usar el transporte público, montar en bici o reciclar tiene premio. Cerca de 300 personas se han sumado ya al reto 'Murcia muévete' registrándose en la aplicación móvil Liight con el código 'murcia25', y consiguiendo puntos con sus desplazamientos que pueden canjearse por boletos de sorteos de premios como entradas de cine, relojes, gorras, bonos de transporte público o descuentos en comercios locales.

Por último, Muñoz ha destacado que más de 2.000 personas han utilizado la lanzadera gratuita que conecta El Malecón con La Fica entre las 18.00 y las 23.00 horas. El servicio, prestado por los conductores de los autobuses colorados en horario vespertino, une dos puntos clave de la celebración de la feria.