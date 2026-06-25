Transportes adjudica por 84,2 millones de euros las obras del primer tramo de 8,3 kilómetros del Arco Norte de Murcia

1099297.1.260.149.20260625114821 Obras del primer tramo de 8,3 km del Arco Norte de Murcia - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MURCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por un importe de unos 84,19 millones de euros (IVA incluido) el contrato de obras del primero de los dos tramos que conformarán el Arco Norte de Murcia. Se trata del tramo B, de unos 8,3 kilómetros, situado entre el kilómetro 652 de la autovía A-7 y el enlace del Cabezo de Torres.

Esta adjudicación, previamente licitada y autorizada por el Consejo de Ministras y Ministros, será publicada próximamente en la Plataforma de Contratación del Sector Público, según han informado desde el Ministerio.

El objeto de la actuación es mejorar la situación existente en el tramo de la autovía A-7 que discurre por el norte de la ciudad de Murcia, donde existe un gran flujo de tráfico con la presencia de retenciones continuas, derivando en problemas de seguridad vial. Esta situación es especialmente acusada en el denominado Nudo de Espinardo, por donde discurren en la actualidad más de 125.000 vehículos al día.

"Con la construcción del Arco Norte de Murcia, que servirá como by-pass para el tráfico de largo recorrido entre Andalucía y el Levante español (provincias de Alicante y Valencia), se solventarán los problemas existentes al separar el tráfico de largo recorrido del de agitación urbana, que seguiría discurriendo por el trazado actual", han señalado.

ARCO NORTE DE MURCIA

El Arco Norte de Murcia estará compuesto por dos tramos: el A y el B. El tramo B, cuyas obras se adjudican ahora, contará con una longitud aproximada de 8,3 kilómetros. Se iniciará con un nuevo enlace en el kilómetro 4 de la autovía MU-32 y finalizará mediante una confluencia/bifurcación en la autovía A-7 (enlace de Cabezo de Torres). En el proyecto está prevista la construcción de 13 nuevas estructuras: tres viaductos, cuatro pasos superiores y seis pasos inferiores.