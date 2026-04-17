Transportes inicia la rehabilitación de 23 kilómetros de firmes sostenibles en la Región por 4,2 millones

Infografía de las obras - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

MURCIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado el inicio de las obras de rehabilitación de firmes en 23 kilómetros de carreteras de la Región de Murcia mediante el uso de asfalto sostenible.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 4,27 millones de euros y se financia a través de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Del total, 1,91 millones de euros se destinarán a la carretera N-345 y 2,36 a la N-342.

La actuación consiste en la reposición de las capas que presentan mayor deterioro para su sustitución por un nuevo compuesto asfáltico diseñado bajo criterios de eficiencia energética y economía circular.

CORTES DE TRÁFICO EN LA UNIÓN

La primera fase de los trabajos se localizará en la N-345, entre los puntos kilométricos 0 y 7,1, a su paso por el término municipal de La Unión.

Según ha informado el Ministerio, se procederá al corte total de esta vía en ambos sentidos desde las 8.00 horas del próximo lunes, 20 de abril, hasta el próximo 15 de mayo.

Para mitigar el impacto en la circulación, se ha diseñado un itinerario alternativo señalizado que discurrirá por la carretera municipal N-332 y las vías autonómicas RM-F43, RM-12 y RM-314.

Esta intervención forma parte del Programa de Firmes Sostenibles EFAPAVES. El objetivo es reducir las temperaturas en los procesos de fabricación del asfalto, fomentar la reutilización de materiales recuperados y disminuir el transporte de suministros para reducir las emisiones de carbono asociadas.

La iniciativa contempla, en esta etapa inicial, la renovación de un total de 114 kilómetros de la red de carreteras del Estado distribuidos en siete comunidades autónomas: Castilla y León, Región de Murcia, Galicia, Principado de Asturias, La Rioja, Aragón y Cantabria.

Ya se han iniciado trabajos similares en las provincias de Logroño, Zamora, Pontevedra y Zaragoza.