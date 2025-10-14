Transportes integra el Arco Noroeste en la A-30 tras una inversión de 169 millones en sus dos primeros tramos

MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a comenzar a integrar en la A-30 de la Red de Carreteras del Estado (RCE) la autovía de nueva construcción Arco Noroeste de Murcia, cuyos dos primeros tramos entraron en funcionamiento en julio de este año tras una inversión de 169 millones de euros.

En concreto, se pusieron en servicio dos de los tres tramos que conformarán esta autovía, que enlazará la A-30 con la A-7 a través de un recorrido de 21,7 kilómetros. Se trata de los tramos A y B, que suman 14,1 kilómetros desde el enlace con el kilómetro 119 de la A-30, en Archena, hasta el enlace con la carretera autonómica RM-B37, en Las Torres de Cotillas.

En la actualidad, el Ministerio está ejecutando el tercer y último tramo (tramo C) de dicha autovía, según informaron fuentes del departamento que dirige Óscar Puente en un comunicado.

La integración de esta autovía de nueva construcción en la Red de Carreteras del Estado implica, por criterios de funcionalidad y continuidad, la atribución de un nombre específico y el cambio de nomenclatura de algunas carreteras del entorno en la ciudad de Murcia.

Con este fin, a partir de la noche de este martes, 14 de octubre, y durante los dos próximos meses se procederá a realizar los trabajos necesarios para la citada adaptación, que no conllevarán afectaciones al tráfico.

La nueva denominación entrará en vigor el miércoles 15 de octubre y será la oficial y operativa a todos los efectos --comunicaciones, explotación, incidencias, seguridad vial y accidentes, entre otros--, independientemente de que los trabajos de señalización se completen en las semanas posteriores.

Esta nueva nomenclatura se enmarca en la Orden por la que se modifica el catálogo y denominación de la Red de Carreteras del Estado en la Región de Murcia, al objeto de integrar la autovía Arco Noroeste en la red de carreteras existente, aprobada en marzo de 2025.

Así, pasarán a formar parte y a denominarse autovía A-30 (Albacete-Cartagena) los dos tramos del Arco Noroeste ya en servicio (A y B) y el tramo restante (C) una vez entre en funcionamiento; el tramo de autovía MU-30 entre el enlace con la autovía A-7 (kilómetro 0) y el enlace con la autovía MU-31 (kilómetro 5,750) y la propia autovía MU-31.

Adeás, pasará a formar parte y a denominarse autovía MU-32 (acceso norte de Murcia) el tramo de A-30 comprendido entre el enlace con el Arco Noroeste (kilómetro 119,4) y el enlace con la A-7 (kilómetro 135). Y pasará a formar parte y a denominarse autovía MU-33 (acceso sur de Murcia) el tramo de A-30 comprendido entre el enlace con la autovía A-7 (kilómetro 137,750) y el enlace con la actual MU-31 (kilómetro 150,7).

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos para modificar la denominación de los tramos indicados consistirán en la actualización del balizamiento existente (hitos kilométricos, de arista y miriamétricos), la adecuación de carteles con láminas adhesiva reflectante, en troncos, pórticos, banderolas, etcétera, y la sustitución de cartelería.

En concreto, se modificará un total de 408 carteles --308 de titularidad estatal y 100 de titularidad municipal y autonómica--; y se sustituirán 27 señales indicadoras, entre carteles laterales y pórticos, para dar continuidad a la A-30 y adaptar los flujos de tráfico.

Los trabajos se dividirán en dos fases diferenciadas. La primera fase se realizará esta noche y consistirá en el cambio de los hitos kilométricos de las carreteras implicadas. Durante los dos meses siguientes se ejecutará la segunda fase, de mayor complejidad, que abarcará la modificación de pórticos, banderolas, carteles flecha y laterales, tanto de la red estatal como de vías locales o regionales.