Transportes pone en servicio la duplicación de la carretera CT-34 de acceso a la dársena de Escombreras

Duplicación de la carretera CT-34 de acceso a la dársena de Escombreras en el puerto de Cartagena - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto este martes en servicio las obras de duplicación de la carretera CT-34 entre los kilómetros 9,020 y 9,290, que sirve de acceso a la dársena de Escombreras, en el término municipal de Cartagena (Murcia).

La inversión total de los trabajos ha sido cercana a los 1,4 millones de euros, sumando a la adjudicación, por 1.285.675,67 euros, el coste de expropiaciones y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras, según informaron fuentes ministeriales en un comunicado.

Esta carretera dispone de una longitud de 9,3 kilómetros, soporta diariamente un tráfico de 12.877 vehículos y tiene, desde su inicio en el enlace de Alumbres, una sección transversal dotada con dos carriles por sentido de circulación.

Sin embargo, en el tramo final, de 290 metros de longitud, objeto de las obras ahora finalizadas, la carretera solo disponía de un carril por sentido, lo que suponía un "cuello de botella" que "influía negativamente en la circulación".

Para solucionarlo, el 10 de agosto de 2023 el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Cartagena suscribieron un convenio de colaboración que contemplaba la reposición de los principales servicios afectados por parte de la APC y la posterior ampliación de calzada por la Dirección General de Carreteras del Ministerio.

TRABAJOS REALIZADOS

La obra ha consistido en la ampliación la sección transversal de la carretera para añadir un carril por cada sentido de circulación, la mejora de los sistemas de contención de vehículos mediante barreras de hormigón con perfil 'new jersey' y del sistema de evacuación de aguas pluviales disponiendo nuevas cunetas hormigonadas.

También han incluido la renovación de la señalización y la cartelería para una mejor percepción por parte de los usuarios de la carretera, con la consecuente mejora de la seguridad vial.

Previamente, para dar cabida a la ampliación de las calzadas, ha sido necesario desmantelar el paso superior del ferrocarril, llamado ramal ferroviario 1 de Escombreras, que se encontraba fuera de servicio.

Una vez recibida y puesta en servicio la nueva infraestructura de acceso a la dársena de Escombreras, dado el carácter portuario del tráfico, la Dirección General de Carreteras cederá gratuitamente el tramo a la APC para su incorporación al dominio público portuario.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ACTUACIÓN

Las principales actuaciones ejecutadas y sus características técnicas han incluido la demolición de paso de ferrocarril existente; la duplicación de calzada en un tramo de 293 metros, 2+2 carriles y 3,5 metros de ancho de carril y la ampliación de la obra de drenaje existente, con dos tubos de hormigón de 600 milímetros de diámetro.

También la construcción de una nueva obra de drenaje transversal, formada por 1 tubo de hormigón de un metro de diámetro; la ejecución de una barrera de hormigón 'in situ', a dos caras en mediana y a una cara en márgenes exteriores, y la reposición de los servicios afectados de las compañías industriales.