El tranvibús conecta desde hoy Murcia con El Palmar

MURCIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La primera línea de tranvibús une, desde hoy, el centro de Murcia con la pedanía de El Palmar. El nuevo servicio, con frecuencia cada 15 minutos será una alternativa para los miles de personas que acuden a diario a centros atractores como el Hospital Virgen de la Arrixaca, el Campus de Ciencias de la Salud o la Estación del Carmen, contando con vehículos con capacidad para 125 viajeros.

Sus 138 expediciones permitirán ofrecer más de 15.000 plazas al día, cubriendo así las necesidades de uno de los ejes con mayor demanda del municipio, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado del concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha señalado que la línea T1 de tranvibús será gratuita los primeros meses, con el objetivo de incentivar su uso y que los usuarios puedan descubrir sus ventajas.

Además, su carácter intermodal, permitirá conectar con el tranvía en Plaza Circular, el ferrocarril en la Estación del Carmen o dejar el vehículo privado en el disuasorio de Arrixaca 2 para continuar su trayecto hasta Murcia en esta lanzadera.

EL TRANVIBÚS ES MÁS QUE UN VEHÍCULO

Esta línea será fácilmente identificable, al prestarse en un vehículo articulado de 18 metros de color negro e identificado con la nomenclatura T1 tranvibús, adelantando de esta forma la renovación de la flota que trae consigo el nuevo modelo de transporte que ya ha sido licitado.

Se trata de un vehículo eléctrico de altas prestaciones, dotado de gran capacidad y equipado con los más avanzados sistemas de seguridad y puertos USB que permiten la carga de los dispositivos móviles en cada asiento. Además tiene una autonomía de más de 500 kilómetros, que permite evitar las cargas intermedias y un sistema de climatización que da respuesta a la climatología del municipio.

El tranvibús permitirá la subida y bajada por las cuatro puertas, reduciendo de esta forma el tiempo de espera en las paradas. Con el objetivo de mejorar su velocidad comercial, circula por carriles reservados y se ha dotado al itinerario de 'ondas verdes' mientras se implementa la prioridad semafórica.

Cuenta además, con un sistema de doble rampa, manual y automática, que garantiza su disponibilidad, el suelo bajo y el arrodillamiento del vehículo, contando, además con espacios reservados para sillas de ruedas y asientos preferentes para personas mayores, embarazadas y personas con movilidad reducida.

Además, la configuración de sus paradas permitirá una importante reducción de los tiempos de viaje, conectando en menos de 20 minutos Alameda de Colón con El Palmar y tardando menos de 30 en hacer el recorrido completo. De forma transitoria, estos tiempos podrían verse afectados como consecuencia de las obras que está llevando a cabo la Demarcación de Carreteras del Estado debido a su afección al entorno de la rotonda del Alias.

"Este periodo inicial de gratuidad permitirá adquirir nuevos hábitos y facilitar que muchas personas que antes no utilizaban el transporte público descubran una alternativa rápida y cómoda. Quienes lo prueben hoy serán los pioneros de este nuevo sistema de movilidad, llamado a transformar los desplazamientos diarios en nuestro municipio", ha señalado el alcalde.

HORARIO Y RECORRIDO

El servicio se inicia a las 6.45 de la mañana desde Plaza Circular y el Hospital Virgen de la Arrixaca, partiendo la última a las 22.30 desde ambas cabeceras, finalizando el servicio a las 23.00.

En dirección a El Palmar, saldrá a las 7.00 de Plaza Circular y contará con paradas en Santa Isabel, Alameda de Colón, La Innovadora, Vereda, Cruce de La Alberca, Gasolinera, Arrixaca y Ciencias de la Salud.

En sentido contrario, hará lo propio en Pabellón Docente, Arrixaca, Dúplex - Desvío, Cruce de La Alberca, La Vereda, Colonia de San Esteban, Estación del Carmen, Alameda de Colón, Glorieta de España y Santa Isabel antes de volver a la Plaza Circular.

El nuevo modelo de transporte, en el que se integrará el tranvibús, gozará de una gran flexibilidad, permitiendo con ello realizar ajustes en función de la demanda y necesidades.

GRAN AFLUENCIA DE PASAJEROS EN SU ESTRENO

Las primeras horas de servicio han permitido a cientos de usuarios disfrutar del tranvibús. A las 10.00 horas, más de 2.000 personas habían hecho ya uso del nuevo servicio y disfrutado de las ventajas del tranvibús.

De forma paralela, desde el Consistorio se ha puesto en marcha una campaña de información del nuevo servicio, detallando sus características y potenciando su uso como alternativa al vehículo privado.