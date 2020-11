Trasladan al hospital a un herido en un accidente entre dos vehículos en la Avenida de Yecla

YECLA (MURCIA), 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 40 años resultó herido este domingo por la noche en un accidente de tráfico con dos vehículos implicados ocurrido en la Avenida de Yecla, informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias a través de sus redes sociales.

El '1-1-2' recibió varias llamadas a partir de las 22.54 horas informando de que había tenido lugar un accidente en el término municipal de Yecla y que una de las personas heridas se encontraba atrapada en el interior de uno de los vehículos.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron unidades de Policía Local de Jumilla, una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias '061' --una Unidad Móvil de Emergencias (UME)-- y tres bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) con dos vehículos de intervención.

A su llegada, los bomberos confirmaron que no había personas atrapadas y procedieron a la limpieza de calzada, mientras los sanitarios de la UME atendían 'in situ' al herido, para el que se solicitó una ambulancia no asistencial que lo trasladó al Hospital General Universitario Virgen del Castillo.